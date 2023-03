Red Bull letos vyhraje všechny závody, předpovídá Russell

George Russell na základě prvního závodu, Velké ceny Bahrajnu, předpovídá, že tým Red Bull bude letos ve formuli 1 dominovat ještě více než vloni a vyhraje v každém závodě.

Jezdci Red Bullu Max Verstappen a Sergio Pérez obsadili první dvě pozice jak v kvalifikaci, tak i v samotném závodě na okruhu v Sachíru. Nejbližší soupeř, kterým byl třetí Fernando Alonso, dojel do cíle 38 sekund po vítězném Verstappenovi a 27 sekund za druhým Pérezem.

Mercedes dnes naopak na nejrychlejší nestačil a Lewis Hamilton s Russellem se museli spokojit až s pátým a sedmým místem.

Podle Russella Red Bull ukázal takovou dominanci, že jeho jezdci dokáží vyhrát všech letošních 23 závodů.

„Red Bull má tento šampionát v kapse. Nemyslím si, že s nimi tento rok bude kdokoliv schopen bojovat. Očekávám, že by měli vyhrát v této sezóně každý jeden závod. To je můj tip,“ řekl Russell.

„S výkonností, kterou mají, nevidím nikoho, kdo by je dokázal vyzvat. Jejich rychlost se dnes zdála být trochu horší než v testech, což bylo trochu zvláštní. V tuto chvíli to ale mají jednoduché a mohou si dělat, co chtějí.

„Nemusí stát pokaždé na pole position, protože víme, že Ferrari je v kvalifikaci velmi konkurenceschopné. Když ale přijde na závodní rychlost, myslím, že jsou ve velmi silné pozici.“

Stupně vítězů byly na míle vzdálené, říká Hamilton

Russellův týmový kolega Lewis Hamilton zopakoval svá slova o nedostatečné výkonnosti mercedesu a poukázal na nedostatek přítlaku, kvůli čemuž tým zvažuje zcela přehodnotit celý koncept svého vozu.

„Byli jsme na míle vzdálení (od stupňů vítězů). Bylo tam Ferrari, které by bylo před námi, takže bychom ve skutečnosti byli šestí. Pódium nebylo vůbec blízko,“ říká Hamilton v reakci na technický problém, který vyřadil Charlese Leclerca z třetího místa.

„Čeká nás spousta práce a musíme na vůz přidat přítlak. Chybí nám hodně přítlaku. Jakmile zatížíme předek a zadek vozu, získáme rychlost.“