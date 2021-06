Red Bull kvůli zrušení Singapuru upraví plány vývoje

Helmuta Marka se zeptali, zda už Red Bull poslal Pirelli fakturu za defekt Maxe Verstappena. „Ne, to jsme neudělali, protože je to bohužel teoreticky nemožné,“ uvedl Marko pro Auto Motor und Sport.

Marko uvedl, že nehoda nebude mít velký dopad na finance týmu s ohledem na rozpočtový strop, protože škody nejsou tak velké. Bolest je spíše ze sportovního hlediska.

„Prostě to bolí. Máme nejrychlejší kombinaci auta a jezdce. Máme však pouze čtyřbodový náskok. To neodráží naši sílu. Se štěstím, které Mercedes má, musíte být rádi za každý bod, který se vám podaří získat.“

Štěstí ale stálo v Baku i při Red Bullu. Pérez nejdříve protočil při restartu kola. Kdyby byl podle Marka rychlejší, mohl ho Hamilton při svém probrzdění sestřelit. Poté měl zase problémy s hydraulikou a bylo 50 na 50, zda vůbec dojede.

„Pro jistotu ho zastavili (po projetí cílem, pozn. redakce). Nelze říci, kdy přesně by k poruše došlo. V určitém okamžiku by byl bez posilovače řízení, což by vyvolalo řetězovou reakci.“

Marko Péreze chválí. Nejde prý jen o Baku. „Vždy byl vpředu. To se však stalo již v Monte Carlu. Jakmile měl volnou trať, zajel stejně rychlé nebo dokonce rychlejší kolo než Verstappen. To také umožnilo provést overcut.“

Marko také prozradil, že Red Bull musel upravit plány vývoje poté, co došlo ke zrušení Velké ceny Singapuru.

„Singapur by byla trať, která by nám velmi vyhovovala. Ale tak to prostě je. Singapur vyžaduje něco úplně jiného než ostatní okruhy. Zbývá už jen jeden pomalý okruh a to je Budapešť. Není však tak extrémně pomalá jako Singapur. Díky bohu, že zrušení přišlo včas, aby náš vývojový tým mohl vše naplánovat.“

Kromě Red Bullu byl v Baku rychlý také sesterský tým AlphaTauri. Gaslyho stupně vítězů nebyly náhodné.

„Auto bylo velmi rychlé nejen v Monaku a Baku, ale také v Imole. Existují určité problémy, proč není rychlost vždy k dispozici. Celkově doufáme, že se nám podaří udržet páté místo. Júki si nyní užívá pobytu v Itálii. Na výkonu je to už patrné.“