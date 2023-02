Red Bull jezdil v Silverstonu, Haas ukázal letošní vůz

Přípravy na novou sezónu pokračují. Některé týmy už vyjely na trať.

Filmovací den má za sebou Alfa Romeo, která v tom dnes pokračuje. Na trati v Silverstonu pak jezdil Red Bull.

„Samozřejmě to byl filmovací den, ale myslím, že první dojem byl dobrý,“ řekl Max Verstappen. „Všechno fungovalo opravdu dobře, všechno šlo hladce. To je přesně to, co od takového dne chcete. Nyní se samozřejmě velmi těším do Bahrajnu.“

Haas pak na sociálních sítích uveřejnil fotografii letošního vozu. Večer ve 23:30 nás čeká prezentace AlphaTauri.



Foto: Haas