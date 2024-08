Red Bull „jednoduše nechápe“, jak mohl být Verstappen na nových pneumatikách pomalejší než na opotřebovaných

Max Verstappen byl ve třetí části kvalifikace na čerstvých pneumatikách pomalejší než v prostřední části na opotřebovaných pneumatikách. Red Bull neví, čím by to mohlo být.

„Jednoduše nechápeme, že jsme na opotřebovaných pneumatikách zajeli čas 1:19.6 s a pak jsme na dvou sadách nových pneumatik nedokázali zajet lepší čas než 1:20.0 s,“ řekl Horner pro Sky Sports.

„Neměl vyvážení,“ řekl Horner o Verstappenovi. „Děje se něco zásadního, čemu momentálně nerozumíme. Musíme tomu samozřejmě porozumět a pochopit, proč jsme na starých pneumatikách schopni zajet takový čas a na dvou sadách nových pneumatik jsme se k němu nedokázali ani přiblížit.“

Před týdnem v Zandvoortu Red Bull experimentoval. Verstappen a Pérez zkoušeli různé konfigurace podlahy, aby lépe zjistili, z čeho pramení problémy s vyvážením vozu. Řešení ale tým zdá se zatím nemá.

„Minulý víkend jsme jeli se starší specifikací, abychom zjistili, zda to vůbec nějaké problémy napraví, a skutečnost byla taková, že jsme s touto specifikací měli stále stejné jízdní vlastnosti a problémy ze začátku roku. To klukům poskytlo strašně moc dat, ale zároveň hodně práce, abychom se v tom vyznali. A musíme to rychle řešit. Vidíme, že mclareny udělaly v posledních několika závodech výrazný krok kupředu. A my jsme teď i tady za Ferrari a Mercedesem.“

„Na autě evidentně něco nefunguje a my se to snažíme rozklíčovat. Nejdříve je třeba pochopit problém a pochopit, jak ho řešit, a pak to napravit. Na inženýrský problém bude existovat inženýrské řešení.“