Red Bull je v závodním režimu na úrovni Ferrari

Max Verstappen (3./2.)

„Dneska to bylo pozitivní. Vyzkoušeli jsme dost věcí a nakonec jsem byl s vyvážením spokojený. Samozřejmě jsou oblasti, kde se můžeme zlepšit, ale když jste nejrychlejší ve druhém a třetím sektoru, nemůžete si moc stěžovat.

Nemyslím si, že můžeme s Ferrari bojovat o pole position, protože na rovince je zkrátka příliš rychlé a není tu dost zatáček, abychom to mohli kompenzovat. Co se ale závodního režimu týče, je to vyrovnané. Nyní se musíme soustředit hlavně na závod,“ ví Verstappen.

Alexander Albon (4./20.)

„Na tomto okruhu jedu poprvé a užívám si to. Je to dobrá trať a část projíždějící stadionem je cool. Bohužel se mi ale dnes nedařilo. První trénink byl ještě v pohodě. Ve druhém jsem byl ale příliš široký při jízdě přes obrubníky a ustřelila mi záď vozu. Byla to hloupá chyba a zaplatil jsem za ni.

Přišli jsme o spoustu kol, ve třetím tréninku se to budeme pokoušet dohnat. Max ukázal, že auto může být rychlé. Taky se musíme připravit a poladit auto na kvalifikaci, ve které bude Ferrari hodně silné. Třetí trénink bude o vybudování sebevědomí a chycení rytmu. Může ale zapršet, to by mohlo být zajímavé,“ tuší Albon.

Foto: Getty Images / Charles Coates