Red Bull je tým s jedním autem, říká Button, který také soucítí se Strollem

„Srovnejte ho s týmovými kolegy za poslední léta, vymazal je,“ řekl Button v podcastu In The Fast Lane o Verstappenovi.

„Neviděl jsem v motorsportu nic podobného už hodně dlouho, pravděpodobně od dob Ayrtona Senny a Michaela Schumachera. Po velmi dlouhou dobu tady podle mě nebyl jezdec, který by tak převálcoval svého týmového kolegu.“

„Dělá výjimečnou práci. Byl bych rád, kdybych ho viděl bojovat proti Lewisovi v souboji o titul. Tihle dva, na vrcholu své formy, to je to, co všichni chceme vidět. Stane se to někdy? Nevím.“

Podle Buttona je rozdíl mezi ním a Albonem právě to, co Verstappenovi v boji o titul citelně schází.

„Je to pro něj těžké, protože teď nemá konkurenceschopného týmového kolegu.“

„Když je váš kolega od vás půl sekundy, což Albon je, obvykle nemáte tendenci poslouchat o jeho změnách nastavení. Jste v podstatě tým jednoho auta.“

„Dívá se na Mercedes, a myslím, že ho to frustruje. Silverstone byl úžasný, skvělý výsledek, ale v Barceloně jste mohli v jeho hlasu slyšet frustraci.“

„Je to pro něj těžké, ale musí s autem, které má, udělat co nejlepší práci.“

Soucítí se Strollem

Jenson Button také promluvil o Strollovi, se kterým soucítí. Podle Buttona si Lance Stroll stoprocentně zaslouží být ve formuli 1, i když není úplně konzistentní.

„Ví, co si o něm lidé myslí – je to nadaný jezdec, kterému jeho otec v podstatě koupil tým,“ řekl Button.

„Na jednu stranu můžete říct, že má štěstí, ale nemyslím si, že je to jen štěstí. Soucítím s ním, protože je na něj vyvíjena spousta tlaku a každý si myslí, že je ve formule 1 kvůli svému otci.“

„Ale on toho hodně dosáhl. Na cestě do formule 1 vyhrál všechno, měl fantastické výsledky a odjel skvělé závody. V Barceloně skončil čtvrtý, porazil Checa, odvedl skvělou práci a to mnohokrát.“

Button také chválil Sergia Péreza, se kterým jezdil v roce 2013 za McLaren.

Podle Buttona byl Pérez nekonzistentní. Například v Bahrajnu byl velmi rychlý, ale pak přišly okruhy, jako třeba Šanghaj, kde mu to nesedělo.

„Měl velmi neobvyklý jízdní styl, který vyhovoval některým tratím. Nevím, zda je tomu tak i nadále, ale je extrémně rychlý, skutečný bojovník. Jako jezdec vyrostl, je si jistý svou schopností, chápe to v širším obraze, ví, že je to dlouhá sezóna.“