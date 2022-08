Red Bull je teď podle Binotta rychlejší. Šéf Ferrari však věří, že rozdíl není tak velký jako ve Spa

Red Bull získal double a to přesto, že Verstappen startoval z nižších pozic. Lídr šampionátu porazil Sainze o 26 sekund a to Španěl startoval z pole position. Velkou sílu ukázal Verstappen už v kvalifikaci, kde Sainze porazil o šest desetin.

„Když se podíváte na Red Bull, byli na jiné úrovni,“ řekl po závodě Charles Leclerc. „Tento víkend něco našli. Pro nás je to trochu znepokojivé, protože tomu zatím přesně nerozumíme.“

„Jsou i nadále extrémně rychlí na rovinkách, vypadá to, jako by neměli žádný přítlak, a pak se dostanou do zatáčky a jsou stejně rychlí jako my nebo rychlejší. Je to trochu znepokojivé.“

Leclerc doufá, že Zandvoort, který vyžaduje vyšší přítlak než Spa, bude pro Ferrari pozitivnější.

„Nemůžu se dočkat, až se tam dostanu a až se vrátím do auta a doufám, že uvidím nějaký pokrok,“ řekl Leclerc, který ale zopakoval, že netuší, odkud bere Red Bull rychlost.

„Prozatím je to velký otazník, protože když se podíváte na střed pole, tak rozdíl je víceméně stejný jako v první části sezóny. Jen Red Bull je mnohem rychlejší než všichni ostatní. Je to zvláštní.“

Mattia Binotto věří, že šlo z velké části o rozdíl, který souvisel s okruhem. Připouští však, že hlavní konkurent má rychlejší vůz.

„Když se podívám zpět, myslím, že byli o něco rychlejší i v Maďarsku, což je jiný typ trati, vysoký přítlak. Celkově si tedy myslím, že Red Bull je dnes prostě rychlejší auto ve srovnání s tím, co máme z hlediska celkové účinnosti, protože Spa je místo, kde potřebujete účinnost jak od aerodynamiky, tak od pohonné jednotky.“

„Red Bull se také těší vynikajícímu výkonu pneumatik. Dnes jsme měli velkou degradaci pneumatik, kterou musíme prozkoumat. Oni byli silnější, pokud jde o degradaci.“

„Ve srovnání s námi jsou rychlejší. Doufám, že ztráta, kterou jsme dnes viděli, není ztráta, kterou budeme mít v příštích závodech.“

„Zaprvé si myslím, že Spa vždy zesiluje rozdíly protože je to dlouhá trať a kdykoli máte mírnou výhodu v efektivitě, obvykle je to zesílené a na takovém okruhu je to velmi zjevné. Doufáme, že se v příštích závodech vrátíme, abychom byli blíže, ale myslím, že dnes mají o něco rychlejší auto.“

„Ale myslím si, že degradace pneumatik byla největším faktorem ovlivňujícím dnešní výkon, kterému musíme porozumět a pokusit se ho co nejdříve vyřešit, protože to bude důležité i pro příští závody.“