Red Bull je stále jako z jiné planety, říká Leclerc

Ačkoliv v kvalifikaci na Velkou cenu Saúdské Arábie ztratil na nejrychlejšího Sergia Péreze jen 155 tisícin sekundy, je Charles Leclerc z Ferrari přesvědčen, že Red Bull i ve druhém závodě letošní sezóny formule 1 bude nedosažitelný.

Leclerc už do druhého podniku letošní sezóny nastupoval s trestem odsunu o 10 pozic za nasazení nadlimitního počtu komponent pohonné jednotky.

„Šťastný? Ano i ne,“ řekl Leclerc, který se postaví na 12. místo na roštu.

„Na jednu stranu si myslím, že je to pro nás velmi obtížný víkend z pohledu rychlosti. Mám ale velkou radost ze svého zajetého kola. Myslím, že jsem do něj dal všechno. Bylo zajeto opravdu, opravdu na limitu.

„Na druhou stranu je Red Bull jako z jiné planety a my se trochu trápíme. Musíme proto tlačit, to ale jako tým děláme. Zítra to nebude jednoduché, mám penalizaci 10 míst na roštu, budeme proto startovat trochu více vzadu. Soustředíme se ale na závod a snad se co nejrychleji vrátíme dopředu.

„Závodní rychlost vypadá docela dobře. Je ale velmi těžké to porovnat, protože ve druhém volném tréninku měl každý velmi odlišný program. Uvidíme, zdá se to být trochu lepší, ale nebude to snadné, protože z pohledu závodní rychlosti jsou na tom všichni velmi dobře.“

Sainz ve druhé řadě

Na penalizaci svého týmového kolegy vydělá druhý pilot Ferrari Carlos Sainz, který se díky tomu posune z pátého na čtvrté místo do druhé řady na roštu. V ní bude s Georgem Russellem z Mercedesu.

„Ve třetím tréninku jsem měl z vozu dobrý pocit, z nějakého důvodu byl ale dnes pro mě první sektor velkou slabinou,“ řekl Sainz.

„Neměl jsem z pneumatik pocit, že mohu v první a druhé zatáčce tlačit. Ve vysokých rychlostech jsem vždy tlačil trochu více, musel jsem krotit smyk a měl jsem dramatické momenty, ztrácel jsem proto 0,3 s nebo 0,4 sekundy, což je na jeden sektor hodně. Bylo tam něco, čemu jsem nerozuměl a nebyl jsem schopen to poskládat dohromady.

„Hodně jsem si hrál se zahřívacími koly, nikdy se mi ale nepodařilo připravit pneumatiky pro první sektor. V ostatních sektorech to vypadalo dobře.“