Red Bull je před námi, nový motor ve Spa nenasadíme, shrnuje Vettel situaci

„Ztrátu je možné stáhnout, jak ukázal Red Bull,“ řekl Vettel ve Spa. „Na začátku byli za Mercedesem a pravděpodobně za námi a myslím, že v současné době jsou před námi a blíže Mercedesu než my.“

„Řekněme to tak, že Mercedes je v nejlepší pozici s nejsilnějším balíčkem, takže oni jsou ti, koho musíme porazit. To je to, o co usilujeme. Není to snadný úkol, ale kvůli tomu jsme tady.“

V Maďarsku Ferrari na Mercedes masivně ztrácelo. V následujících dvou závodech by to mělo být jiné. Vettel však přiznává, že některé novinky, které Ferrari nasazuje, nefungují.

„Měly určitý vliv, fungovaly, ale evidentně ne tak dobře. Je to kruté, ale je to realita. Musíme se pokusit najít více výkonu a dostat z auta více. Musíme přijít s lepšími nápady, dalšími řešeními, aby auto zrychlilo.“

Ve Spa nový motor nebude

Renault, Honda (Kvjat, Albon) a Mercedes nasadí ve Spa vylepšené motory. Ferrari vyčkává.

„Máme v budoucnu naplánovaný nový motor, ale nevím, kdy. Záleží na tom, zda Mercedes získá více výkonu. Pokud to tak bude, bude to pro všechny těžké. Někdy přidáte méně výkonu, ale více spolehlivosti. Nevím, jaká je v tuto chvíli jejich priorita.“

Foto: Getty Images / Dean Mouhtaropoulos