Red Bull i přes dílčí problémy potvrzuje zlepšení

Max Verstappen (1./14.)

První trénink Verstappenovi sedl náramně. Jeho jméno svítilo na prvním místě s pohodlným, téměř půlsekundovým náskokem na Hamiltona. Nové součástky Red Bullu zřejmě prospěly.

„V mém nejrychlejším odpoledním kole jsem byl zablokován a pak jsem se soustředil na závodní simulace. Z tohoto důvodu nemám ve druhém tréninku na kontě žádný zajímavý čas. Nakonec na tom ale zase tak nezáleží, máme za sebou příznivý pátek.

Neustáváme ve vývoji a nasazování nových součástek. Zdá se, že nám pomáhají. Jsem rád, že jdeme správným směrem.

Samozřejmě je tu i prostor pro zlepšení, navíc v pátek nevíme přesně, co dělají ostatní. Budeme pokračovat v práci, ale celkově můžu říct, že jsme se posunuli dopředu. Slušně to vypadalo i v závodním režimu. Ale kdo ví, co nám přichystá počasí, které by mohlo pořádně zamíchat kartami.

Takže obecně to byl povedený pátek, ale uvidíme, co přinese zítřek,“ ví Verstappen.

Alexander Albon (4./2.)

Nebýt spektakulárního nárazu ve druhém tréninku, mohl být Albon se svým pátečním výkonem opravdu spokojen.

„Jsem v pořádku, nebylo to tak dramatické. Ustřelila mi záď vozu a nepovedlo se mi smyk korigovat. Musíme se podívat na data a zjistit, co se vlastně přihodilo. Jinak jsem ale přesvědčen, že jsme se zlepšili. Čekali jsme to horší, ale auto se chová dobře. Zlepšení bylo znát hned od prvního kola.

Jsem si jistý, že Mercedes má ještě nějaká schovaná esa v rukávu. Zítra si na ně budeme dávat pozor. Jinak ale vypadáme dobře, myslím, že jsme autu porozuměli. Zítra se hodně změní vítr i teploty, bude to tak trochu reset. Ale zatím vypadáme dobře,“ řekl Albon.