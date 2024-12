Red Bull hledá nového šampiona. Verstappen nebude jezdit věčně, tvrdí Marko

Pokud nebudeme počítat Carlose Sainze, jenž své dosavadní největší úspěchy získal s Ferrari, tak letos v květnu uplynulo již osm let od chvíle, kdy nějaký bývalý člen juniorky rakouského výrobce energetických nápojů získal své první vítězství v F1.

Tehdy šlo o Maxe Verstappena, který, coby 18letý mladík, ovládl Velkou cenu Španělska.

Od té doby Red Bull hledá další velkou hvězdu, se kterou by získával vítězství a případně bojoval i o tituly.

Napravit to může brzy Liam Lawson, kterého čeká první sezona v áčkovém týmu Red Bullu. Kdyby však ani sázka na Novozélanďana nevyšla, má Red Bull pod smlouvou další kandidáty.

Z těch, kteří zatím nezávodí ve formuli 1, se velké naděje vkládají do teprve 17letého Arvida Lindblada.

„Spolupráce s Maxem je pro mě velkým potěšením a radostí, ale Max nebude jezdit věčně. Určitě ne tak dlouho, jak to dělají Alonso nebo Hamilton,“ uvedl Marko v podcastu Inside Line F1.

„Cílem našeho juniorského týmu je najít nové talenty. Nehledáme nového Maxe. Hledáme nového šampiona. Myslím, že dalším jezdcem, který vypadá opravdu slibně, je Arvid Lindblad,“ nechal se slyšet bývalý pilot F1.

„A i když v prvních letech nevyhrál titul, ať už šlo o F4, nebo F3, tak to, co ho dělá výjimečným, je jeho čistá rychlost. V jednom ze závodů formule 3 (v Silverstone, pozn. red.) předjel v jednom kole, nevím, deset nebo čtrnáct dalších jezdců. Vyhrál závod z posledního místa v záludných podmínkách...,“ poukázal Marko na jeden ze závodů, ve kterém letos Lindblad plně uplatnil svůj talent.

„Když se podívám zpátky, poprvé jsem se s ním setkal v Portimau. V Portimau mají velmi atraktivní motokárový okruh a my jsme tam tehdy měli závod formule 1. Setkal jsem se tam s ním a jeho otcem. Byl to Arvid, kdo vedl rozhovor, přitom mu bylo asi jen 12 let. něco takového není normální! Měl jasnou vizi o tom, co a jak chce dosáhnout. A od té doby se neustále posouvá dopředu,“ poznamenal dále Marko na adresu mladého Brita s norskými kořeny.

Lindblad se již nyní považuje za možného kandidáta na nahrazení Júkiho Cunody, u kterého se nepředpokládá, že by měl u záložního týmu Red Bullu, jenž ponese nový název Racing Bulls, setrvat i po sezoně 2025.

Pokud však má Red Bull o Lindbladovi skutečně uvažovat, potřebuje do té doby mladík získat dostatečný počet bodů na zisk tzv. superlicence, nutné pro účast ve velkých cenách.

„Příští rok bude jezdit ve formuli 2. Velmi dobře se připravuje. Chystáme pro něj speciální program. Chceme ho také poslat na Nový Zéland, aby se tam zúčastnil šampionátu FRECA s cílem ho vyhrát a získat body pro superlicenci. I když mu bude osmnáct až v srpnu,“ přiblížil Marko s tím, že by se Lindblad měl v roce 2025 zúčastnit i testů se staršími vozy F1.

„Například Liam Lawson tuto příležitost neměl, a totéž do určité míry platí i pro Hadjara (nového pilota stáje RB, pozn. red.). Nyní to chceme s Arvidem změnit a pokud se mu bude ve formuli 2 dařit, mohl by mít následně dost zkušeností na to, aby mohl případně postoupit do F1 v roce 2026,“ dodal Rakušan.