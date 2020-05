Red Bull: F1 by se měla inspirovat u MotoGP a zavést zákaznické týmy

Hned několik týmů formule 1 nakupuje některé součástky. Jde zejména o motory a převodovky. Šasi si ale každá stáj musí navrhnout vlastní. A to stojí nemalé peníze.

Šéf týmu Red Bull Christian Horner patří k největším propagátorům takzvaných zákaznických vozů. Vysoké náklady a finanční potíže vyvolané koronavirovou pandemií podle něho tuto myšlenku jen podporují.

„Peníze jsou teď mezi týmy F1 velice horkým tématem. Myslím si ale, že často opomíjíme to zásadní. Pořád se mluví o rozpočtovém stropu. Ten ale týmy vždy naplní. Plus utratí deset procent navíc jiným způsobem.

Podle mého názoru bychom se měli zaměřit zejména na to, co náklady tak vyšroubovalo. Jde zejména o výzkum a vývoj samotných vozů. Pokud chcete postavit konkurenceschopné auto, musíte hodně utrácet.

Jsem rozhodně pro snížení nákladů, abychom zajistili další existenci všech stávajících týmů. Existují ale způsoby, jak formuli 1 zlevnit, aniž bychom lpěli na rozpočtovém stropu.

Pokud k hlavním cílům stropu patří pomoc malým týmům, neměl bych vůbec nic proti tomu, abych po posledním závodě naše auta prodal jiné stáji.

Někteří lidi tvrdí, že zákaznické týmy a vozy jsou v rozporu s DNA formule 1. Že každý tým by si měl postavit vlastní vůz. Ale časy se mění a musíme nalézt nejlepší způsob, jak umožnit i menším týmům být konkurenceschopní.

V MotoGP tento přístup funguje. Věřím, že by to mohlo přilákat i nové týmy. To by bylo rozhodně vítané. Týmy takhle přes zimu vynakládají majlant, aby kopírovaly řešení soupeřů. Tak proč jim nedat příležitost koupit loňská auta,“ prozradil Horner oficiálnímu webu Red Bullu.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon