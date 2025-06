Red Bull chystá nasadit poslední upgrady. Pokud nezafungují, boj o titul bude náročný, tuší Marko

Přestože má v letošní sezoně McLaren navrch, Red Bull stále nevzdává boj o jezdecký titul, ve kterém Max Verstappen momentálně ztrácí 43 bodů na vedoucího Oscara Piastriho.

Během nadcházejících závodů by Nizozemci mohlo pomoci i vylepšení vozu, které jeho tým nyní chystá.

„Teď nasadíme upgrade pro Rakousko, který bude následně dále vylepšen pro závod v Silverstone,“ prozradil konzultant Red Bullu Helmut Marko v rozhovoru pro Kleine Zeitung.

„Pokud ale tato vylepšení nezafungují, pak to bude v šampionátu těžké. Ostatně jakoby to nebylo těžké už teď...,“ poznamenal dále bývalý pilot s tím, že se již blíží chvíle, kdy se v Milton Keynes začnou orientovat na vůz pro sezonu 2026, která bude ve znamení nových předpisů.

„Existuje přesný rozpis toho, jak se používá aerodynamický tunel a další nástroje. V určitém okamžiku ale někdo řekne: ‚Tím to končí, další vývoj už nebude,‘... A to ze dvou důvodů, kterými jsou čas a náklady. Výroba nových dílů zabere čas, a stejně tak jsme limitováni rozpočtovým stropem,“ vysvětlil Marko, který věří, že by Verstappen mohl být během nadcházejícího víkendu na Red Bullu konkurenceschopný.