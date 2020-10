Red Bull chce zmrazit motory. Nic takového, kupte si ho, zní z Maranella

Helmut Marko potvrdil, že Red Bull favorizuje řešení, ve kterém si po roce 2021 ponechá motory od Hondy a bude si je vyrábět sám.

Důvod je jednoduchý. Helmut Marko je skeptický, že s motorem Renault, Mercedes (ten dodávku už i odmítl) či Ferrari dokáže vyhrát šampionát. Pohonná jednotka je stavěna na šasi továrního týmu a Red Bull by byl jen zákazník – doslova.

Red Bull si může motory stavět, ale nemůže, nebo si nevěří, pokud jde o jejich vývoj. Proto chce zmrazit vývoj současných pohonných jednotek. Abychom byli přesní – zmrazit více, než jsou zmrazené nyní, protože už teď je počet verzí omezen. Výrobce nemůže, jako tomu bylo ještě vloni, nasazovat více verzí za rok. Zmrazí se také počet hodin na testovacích stolicích.

Honda by ještě připravila verzi pro rok 2021 a patrně i verzi pro rok 2022. S tím, co týmy nasadí do prvního závodu v revolučním roce 2022, by pak podle představy Red Bullu jezdili celou sezónu i tři následující. V roce 2026 by mohly přijít nové motory.

Zmrazit, nebo odejdeme

Podle Auto Motor und Sport už Red Bull postavil odpovědné osoby před hotovu věc: zmrazte vývoj, nebo odejdeme z formule 1 s oběma týmy.

Je samozřejmě otázkou, zda to v Milton Keynes myslí vážně. Mercedes je údajně návrhu Red Bullu nakloněný. Renault trochu váhá, ale za určitých okolností je připraven být také pro.

Jednoznačně proti je Ferrari. Maranello věří, že Red Bull není v úzkých. „Mohou kdykoli zaklepat na dveře v Paříži nebo v Maranellu. Tam si mohou pořídit motor, který je bude stát méně peněz, než kdyby si ho dělali sami,“ píše Auto Motor und Sport.

Ve Ferrari nevidí důvod, proč by motor v budoucnu neměl mít vliv na časy na kolo jen proto, že si Red Bull myslí, že si musí vše udělat sám. Motorsport se nazývá motorsport, protože motor je a má být důležitou součástí balíčku.

Zmrazit motory je možné pouze v případě, že jsou mezi všemi rozdíly maximálně 10 koní. V opačném případě by jen hloupý šéf týmu zvedl ruku pro zmrazení vývoje na několik let.

Podle odhadů je nyní rozdíl mezi nejlepším a nejhorším 30 až 50 koní. Během zimy Ferrari, Honda a Renault připraví nové verze, ale Mercedes také nespí, takže je otázkou, jak tomu bude v příštím a přespříštím roce.

Nové motory?

Po Velké ceně Portugalska se 26. října sejde FIA, F1 a zástupci týmů, aby diskutovali šířeji o současných pohonných jednotkách. Jsou totiž drahé, složité, a pokud by odešel ještě jeden výrobce, bude mít F1 problém.

Ve hře je také dřívější konec současných pohonných jednotek, nebo jejich zjednodušení (třeba do podoby spalovací motor + standardizovaný ERS). Podobné téma chce dát na stůl zejména Ferrari.

K určitým změnám dojde bez ohledu na výsledek diskusí. Technika jako taková se sice podle pravidel nemění, ale situace není ani statická. Od roku 2022 bude přidáno 20 procent biopaliv, pak se má jít až k palivům, které jsou 100 % CO₂ neutrální.

Podle šéfa Gillese Simona, který má u FIA na starost motory, je první krok pro inženýry tím větším, i když zní jako ten menší. K přizpůsobení procesu spalování jsou zapotřebí nové hlavy válců. Otázkou je, kdo tuto práci udělá pro Red Bull.

Pro Ferrari nepřichází v úvahu, že projekt s bezemisními palivy bude ukončen jen proto, že Red Bull potřebuje vyřešit své problémy. Tento vývoj je podle nich příliš důležitý pro budoucnost sportu.. i když, tím je i setrvání Red Bullu ve formuli 1.