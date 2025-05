Red Bull byl dnes nad naše síly, shodují se jezdci McLarenu

Piastri startoval do závodu na Imole z pole position, odvážným manévrem do první zatáčky jej ale vnějškem překonal Verstappen. Nizozemec následně už vedení nikomu nedal a ukončil Piastriho sérii tří vítězství.

Norris se před Piastriho na druhé místo dostal pět kol před koncem, jelikož měl pneumatiky v lepším stavu než jeho týmový kolega.

„Byl to dlouhý závod. Není snadné tu předjíždět, ale udělali jsme, co jsme mohli. Max odjel dobrý závod a my se ho nedokázali držet,“ řekl druhý Norris v televizním rozhovoru, který cituje Sky Sports F1.

„Na konci jsme měli dobrý souboj s Oscarem, který byl těsný, ale zábavný. Dobrý závod. Pro nás jako tým je druhé a třetí místo skvělé. Samozřejmě bychom rádi bojovali s Maxem, ale dnes na nás byli až příliš dobří.“

Piastri: Brzdil jsem až příliš brzy

Piastri po závodě přiznal, že do první zatáčky jel až příliš opatrně a brzdil dříve. Verstappen, který v nájezdu do první zatáčky ještě bojoval s Georgem Russellem, se dostal před pilota McLarenu vnějškem do čela.

„Brzdil jsem až příliš brzy. Od Maxe to byl dobrý manévr, jsem samozřejmě zklamaný, pak jsme nicméně udělali pár chybných rozhodnutí. Nebyla to naše nejlepší neděle, takže rozhodně se máme na co dívat a co hodnotit. Gratulace Maxovi a Red Bullu. Byl to dobrý manévr a dnes měli rychlost,“ řekl Piastri v televizním rozhovoru, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Virtuální safety car byl pro Maxe a Landa perfektně načasovaný. Já už použil obě své tvrdé pneumatiky, takže poslední restart byl velmi těžký. Udělal jsem maximum, abych udržel druhé místo, ale neměl jsem dostatečnou přilnavost. Bylo nevyhnutné, že mě (Norris) překoná, ale já se toho nechtěl vzdát bez boje.“