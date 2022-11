Red Bull by mohl místo Hondy spolupracovat s Fordem

V zákulisí se stále řeší otázky okolo pohonných jednotek pro rok 2026.

Do 15. října se měli FIA přihlásit výrobci, kteří chtějí od roku 2026 vyrábět pohonné jednotky. Termín byl poté prodloužen do 15. listopadu, ale stále nedošlo k registraci všech výrobců.

Podle Auto Motor und Sport (AMuS) by se měl například Renault zaregistrovat do konce příštího týdne, jakmile vyřeší některé právní otázky. Ferrari pak třeba stále řeší věci okolo rozpočtového stropu – ne toho, o kterém se v poslední době hodně mluvilo, pohonné jednotky budou mít vlastní rozpočtový strop.

Na stole je také téma Red Bull Powertrains. Je Red Bull nový výrobce? Tým je ve F1 už řadu let, ale pohonné jednotky si zatím nevyráběl. Podle AMuS bude mít Red Bull k dispozici 90 % bonusu pro nové výrobce. Ferrari však zajímá, co se stane, pokud se partnerem Red Bullu stane Honda, která rozhodně nováčkem není.

Honda stále zvažuje, zda se do F1 vrátí (i když v podstatě ani neodešla). V paddocku se proslýchá, že pokud k tomu dojde, mohlo by to být s jiným týmem než Red Bullem.

Red Bull Powertrains je ale obecně pro ostatní velmi atraktivní nevěstou. V Milton Keynes funguje továrna na motory, která zaměstnává 300 inženýrů a mechaniků a prototyp spalovacího motoru již běží na zkušební stolici. Kromě toho za celým projektem stojí úřadující mistři světa.

Helmut Marko nedávno naznačil, že kromě Hondy jsou i další zájemci. Favorit má být jasný – Ford.

Vstup Porsche po krachu jednání s Red Bullem zůstává ve hvězdách. Vstup do F1 pak zvažuje také korejská automobilka Hyundai. V tomto případě by ale šlo až o rok 2027.