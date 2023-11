Red Bull by měl zůstat u současné jezdecké sestavy, radí Massa

Vicemistr světa z roku 2008 Felipe Massa sdílel svůj názor na jezdeckou sestavu Red Bullu.

Jedním z témat, která se táhnou letošní sezonou, jsou spekulace ohledně jezdecké sestavy Red Bullu pro sezonu 2024.

Ačkoliv mají Max Verstappen i Sergio Pérez platné smlouvy i pro následující ročník, v případě Mexičana se vedou diskuze, zda jej rakouský tým nakonec přece jen nenahradí – a to kvůli tomu, že za svým kolegou příliš zaostává.

K situaci u Red Bullu se nyní vyjádřil i bývalý jezdec Ferrari a vicemistr světa z roku 2008 Felipe Massa.

„Dokud bude Max spokojený a tým bude vyhrávat šampionát jezdců i konstruktérů, myslím, že by bylo rozumné nechat věci tak, jak jsou teď,“ řekl Brazilec nizozemskému magazínu FORMULE 1.

„Max se viditelně cítí dobře a vyhrává téměř každý závod. Jakákoliv změna by pro něj znamenala zhoršení. To, co předvádí v této sezoně, je neuvěřitelně dobré, na nebývalé úrovni,“ uznal Massa kvality Verstappena.

„I kdybyste do druhého vozu Red Bullu posadili Lewise Hamiltona nebo Fernanda Alonsa, nejsem si jistý, že by se toho moc změnilo. Možná trochu, ale věřte mi, že ani oni by Maxe neporazili,“ dodal vítěz 11 závodů F1, podle kterého by výměna Péreze za někoho jiného mohla být zbytečným rizikem.