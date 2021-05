Red Bull bude v Monaku favoritem, zní z Mercedesu

Mercedes v této sezoně zásluhou Lewise Hamiltona vyhrál tři ze čtyř závodů a v poháru konstruktérů vede před rakouskou stájí o 29 bodů.

Právě Red Bull je však jedním ze dvou týmů, který od roku 2013 dokázaly Mercedes v Monaku porazit. V roce 2018 s pocitem velkého zadostiučinění zvítězil Daniel Ricciardo, který navázal na předcházející triumf Sebastiana Vettela s Ferrari.

Poslední monackou Grand Prix vyhrál před dvěma lety Hamilton s Mercedesem, „stříbrné šípy“ si ovšem letos s černými monoposty na vítězství nevěří.

„Vůz i okruh od té doby prošly určitým vývojem, my však máme v živé paměti, kdy jsme to s perfektním autem pokazili, protože jsme ho nedostali do optimálního provozního okna,“ uvedl pro motorsportweek.com hlavní traťový inženýr Mercedesu Andrew Shovlin.

„Je to okruh, pro který musíte opravdu hodně přizpůsobovat auto. Na základně papírových předpokladů bych řekl, že tam bude Red Bull silnější než my.“

„Částečně proto, že jsme ve Španělsko využívali maximální přítlak. Oni (Red Bull) toto nastavení vyzkoušeli v pátek, v závodě nikoliv. V úrovni přítlaku tak ještě mají rezervy.“

„Na papíře to pro ně vypadá dobře, v nízké rychlosti jsme ale v Barceloně byli rychlí, což je většinou před Monakem dobré znamení. Monako je hrozně těžký závod, i s nejlepším autem a s celkově nejlepším balíčkem je strašně těžké tam zvítězit,“ uvedl Shovlin.

„Uvidíme, jak na tom budeme. Pokud nebudeme nejrychlejší, tak se jim budeme snažit znepříjemnit život.“

Důležitou roli v souboji Mercedesu s Red Bullem na legendárním městském okruhu budou hrát pneumatiky.

„Stále jsme v té fázi sezony, kdy sbíráme data na různých okruzích, zdá se však, že naše auto je o trochu vlídnější k pneumatikám,“ myslí si Shovlin.

„Jejich (Red Bullu) je možná trochu tvrdší k zadním pneumatikám. Další data nám odhalí, jestli je to trvalá záležitost, nebo jen výsledek nastavení pro Barcelonu,“ dodal Shovlin, který tak naznačil, že Mercedes stále hledá optimální nastavení monopostů ve vztahu k pneumatikám.