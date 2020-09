Red Bull bude s Verstappenem řešit jeho frustraci

V Monze musel Verstappen svůj vůz odstavit. V Mugellu sice boural, ale na začátku byl opět problém s pohonnou jednotkou. V týmovém rádiu byl Verstappen pořádně frustrovaný a nepřešlo ho to ani později. Jezdec Red Bullu už uvedl, že letošní šampionát je ztracený.

Christian Horner má v úmyslu se svým jezdcem probrat, co dělají Honda a tým, aby napravili nedávné technické problémy.

„Maxova frustrace z dalšího DNF (nedokončeného závodu, pozn. redakce) je naprosto pochopitelná,“ uvedl Horner na webu Red Bullu.

„Měli jsme velmi rychlé auto a s vyvážením vozu bylo dosaženo skutečného pokroku.“

„V zápalu okamžiku, kdy přejdete od adrenalinu ze startu ke zklamání z toho, že jste skončili v kačírku, je přirozené to ventilovat skrz týmové rádio. Cítili jsme, že bychom v závodě mohli s Mercedesem bojovat.“

„Byl to druhý závod v řadě a obrovská frustrace pro něj, protože je hladový a chce vyhrávat.“

„Kdyby nebyl hladový, nebyl by jezdcem, jakým je, a tím, kterého chceme všichni sledovat každý víkend bojovat o vítězství. Musí to dostat z hlavy a dívat se dopředu.“

„Projdeme si to s ním před Soči. Probereme, co se děje v zákulisí mezi Hondou a týmem, aby to bylo pro příští závod napraveno.“

Mercedes má slabinu

Horner neví, co od Soči očekávat. Trať by měla sednout Mercedesu, ale lídr šampionátu podle něj má slabiny.

„Očekávám, že Mercedes bude poměrně dominantní, protože je to jejich typ tratě. Jak jsme však viděli v této sezóně, degradace pneumatik je zajímavým faktorem.“

Podle Hornera se to ukázalo už v Mugell. „Bylo slyšet, jak jsou nervózní, když instruovali své jezdce, aby se drželi dál od obrubníků. Bylo by skvělé, kdybychom mohli být v Soči konkurenceschopní a dostat je pod menší tlak, protože pak se mohou věci měnit.“

„Z hlediska šampionátu jsme nyní velcí outsideři. Každý závod je pro nás jako finále. Jdeme do toho, protože nemáme co ztratit.“