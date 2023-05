Red Bull bude mít v Monaku problém ukázat své silné stránky, očekává Pérez

Loňský vítěz Velké ceny Monaka Sergio Pérez soudí, že to Red Bull bude mít v ulicích monackého knížectví těžší než na jiných okruzích.

Red Bull přijel do Monaka v pozici jasného lídra obou šampionátů. Vozy z Milton Keynes zásluhou Maxe Verstappena a Sergia Péreze ovládly všech dosavadních pět velkých cen a hlavními favority budou i v ulicích Monte Carla.

Podle Sergia Péreze, který bude o víkendu v Monaku obhajovat loňský triumf, to však nemusí mít Red Bull tentokrát tak jednoduché.

„Jsme si určitě vědomi toho, že tohle není náš nejsilnější okruh. Víme, že budeme muset trochu bojovat, abychom byli schopni ukázat naše silné stránky,“ přiznal podle Autosportu Mexičan.

„Myslím, že v sobotu (v kvalifikaci, pozn. red.) zde opravdu potřebujete dobře zahřát pneumatiky. To je tady určitě klíčové. Není to pro nás nejvíce vyhovující okruh, ale uvidíme. Pořád je to Monako a stát se může cokoliv,“ uvedl Pérez, který rovnou jmenoval hlavního potencionální soupeře.

„Určitě si myslím, že Fernando (Alonso, pozn. red.) a Ferrari. U nich očekáváme, že budou také dost silní, tak jako byli v Baku. Nicméně i Mercedes může být vpředu.“