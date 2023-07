Red Bull bude letos možné v nějakém závodě porazit, věří v Mercedesu

Šéf Mercedesu Toto Wolff věří, že Red Bull letos nezůstane neporažen a že může být zdolán čistou rychlostí.

Red Bull letos s přehledem vyhrál všech dosavadních devět závodů a zdá se, že překoná i rekord v počtu triumfů od začátku sezony. Ten od roku 1988 s jedenácti primáty drží McLaren.

O tom, že rakouský tým získá oba tituly, již prakticky nikdo nepochybuje. Přesto šéf Mercedesu Toto Wolff věří, že by ještě letos mohl být Red Bull poražen „čistou rychlostí“ – tedy bez vlivu větší míry štěstí.

„Udržuji si tuto víru, protože kdybych řekl, že ne, pak bychom rovnou mohli letošek vypustit a dát veškeré úsilí do auta na příští rok a být rádi za umístění v první desítce,“ prohlásil Wolff, kterého cituje Autosport.

„To ale nejde. Musíte dál pracovat. Je třeba brát špatné dny co nejlépe, snažit se odrazit a přiblížit se. Byly závody, ve kterých jsme na tom byli slušně. V Montrealu byl náš odstup na Verstappena 10 sekund, což vypadá mnohem povzbudivěji než to, co jsme viděli v Rakousku,“ uvedl 51letý týmový boss.

Zatímco Red Bull si na úplné špici užívá konzistentní dominance, týmy za ním, mezi které se vedle Mercedesu řadí také Aston Martin a Ferrari, se závod od závodu přetahují v různém pořadí.

„Mění se to závod od závodu,“ uznává Wolff, podle něhož hraje významnou roli také nasazování technických novinek.

„Týmy Ferrari a McLaren přivezly vylepšení do Rakouska, my je nasadíme příště (v GP Británie, mělo by se jednat o nové přední křídlo, pozn. red.),“ uzavřel šéf Mercedesu.