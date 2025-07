Red Bull a Horner uveřejnili na sociálních sítích rozlučkové příspěvky

Do nedávné Velké ceny Velké Británie Red Bull ve své historii, která začala v sezóně 2005, neměl jiného šéfa.

„Po neuvěřitelné dvacetileté společné cestě se dnes s těžkým srdcem loučím s týmem, který jsem naprosto miloval,“ uvedl Horner na Instagramu. „Každý z vás, úžasných lidí v továrně, byl srdcem a duší všeho, čeho jsme dosáhli. Ať už jsme vítězili nebo prohrávali, vždy jsme stáli při sobě jako jeden celek – a na to nikdy nezapomenu. Bylo mi ctí být součástí tohoto velkolepého týmu a také ho vést. Jsem nesmírně hrdý na naše společné úspěchy i na každého z vás.“

„Děkuji úžasným partnerům a fanouškům, kteří nám umožnili závodit. Vaše podpora pomohla týmu vyrůst ze skromných začátků v mocnost F1, která si připsala 6 titulů v Poháru konstruktérů a 8 titulů mezi jezdci.“

„Stejně tak děkuji i našim soupeřům – bez nich by závodění nebylo možné. Vy jste nás posouvali vpřed, provokovali nás a pomohli nám dosáhnout met, o kterých jsme si dříve netroufli ani snít. Díky vám chutnalo každé vítězství sladčeji a každé zklamání bylo příležitostí k růstu.“

„Formule 1 je sport postavený na neutuchajících ambicích, vášni a respektu. Rivalita byla nelítostná, ale právě společné úsilí o inovace a posouvání hranic udělalo tuhle cestu výjimečnou.“

„Bylo mi ctí být součástí této neuvěřitelné éry motorsportu. Odcházím s obrovskou hrdostí na to, co jsme společně dokázali, i s nadějí a očekáváním toho, co se chystá pro rok 2026 – a s hlubokým respektem ke každému, kdo přispěl k tomu, že je F1 tím vrcholem, kterým dnes je. Děkuji vám. Christian.“

Včera napsal krátký příspěvek také Max Verstappen.

„Od mého prvního vítězství v závodě až po čtyři tituly mistra světa jsme spolu sdíleli neuvěřitelné úspěchy. Vyhráli jsme nezapomenutelné závody a překonali nespočet rekordů. Děkuji ti za všechno, Christiane!“

Red Bull pak uveřejnil rozlučkové video