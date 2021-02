Realita je bolestivá, říká dočasný šéf Ferrari Elkann

Nejhorší sezóna Ferrari za posledních 40 let

Ferrari vloni skončilo na šestém místě v Poháru konstruktérů. Je to poprvé od roku 2009, kdy Scuderia nebyla mezi prvními třemi a nejhorší výsledek od roku 1980. Za Ferrari tehdy jezdili Jody Scheckter a Gilles Villeneuve a tým skončil na desátém místě. Šlo tehdy ale spíše o výkyv. Rok předtím vyhrálo Ferrari titul a o dva roky později bylo zpět.

Ferrari je 12 let v řadě bez titulu. Nejdelší série to ale není, ta trvala 15 let.

Potřetí v sedmileté hybridní éře skončilo Ferrari sezónu bez vítězství. Rovněž nedokázalo odjet ani jedno kolo ve vedení, což se od roku 1992 nestalo.