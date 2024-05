Reakce Romana Staňka na závody v Monaku. Body získal jen ve sprintu

Nejprve v sobotu Roman Staněk startoval do sprintu díky obrácení pořadí nejlepších deseti pilotů z kvalifikace pátý a bohužel se hned po startu o jednu příčku propadnul, když ho předjel Argentinec Colapinto.

Pořadí na předních pozicích se poté již neměnilo a rodák ze Zašové tak cílem projel jako šestý. „Hned po startu jsem ztratil jednu pozici a pak už to bylo jen o tom zůstat na trati a neudělat chybu, protože se tady předjíždí jen opravdu těžce. Jako všichni ostatní jsme se snažili o zisk nejrychlejšího kola a bonusového bodu, takže jsem si vždy nechal menší mezeru a další kolo jsem jel na plno, ale bohužel nakonec se nám to nepovedlo,“ okomentoval Staněk sobotní sprint.



Foto: Joan Codina, FotoFormulak.com

Dnešní hlavní závod sliboval zajímavější podívanou, protože v rámci tohoto závodu musí závodníci povinně minimálně jednou na výměnu pneumatik. Staněk startoval šestý a ke svým mechanikům zamířil jako první ze všech, kteří startovali na tvrdší směsi. Tato strategie se ovšem neukázala jako ta nejlepší a Staněk nakonec projel cílem až jako šestnáctý.

„Dneska to byl extrémně fyzicky i mentálně náročný závod. Naše strategie byla špatná, neměl jsem rychlost a degradace pneumatik na mém autě byla obrovská na obou směsích pneumatik. Takže další těžký hlavní závod. Kvalifikace se nám už daří o čemž svědčí, že jsme teď byli třikrát v řadě mezi nejlepšími deseti, ale v závodech se stále hledáme a naše závodní tempo není dobré. Musíme v Itálii, kde Trident sídlí, zanalyzovat, co se v závodech děje a zapracovat na tom. Další závod je za tři týdny v Barceloně, tak je nutné to vyřešit,“ uvedl Staněk po hlavním závodu.

V celkovém pořadí patří Staňkovi 19. místo se ziskem 13 bodů. Šampionát Formule 2 má nového lídra. Po závodním víkendu v Monaku se do čela posunul Estonec Paul Aron se ziskem 80 bodů.