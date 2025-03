RB21 pro mě na simulátoru nebyl náročný na řízení, říká Cunoda. V Suzuce bude cílit na pódium

Júki Cunoda bude od Velké ceny Japonska závodit za Red Bull. Letos tak bude mít mnohem reálnější šanci dostat se na pódium. Posledním Japoncem, kterému se to povedlo, byl v roce 2012 Kamuj Kobajaši – ten se dostal na stupně vítězů poprvé a naposledy právě v Suzuce.

„Abych byl upřímný, nikdy jsem nečekal, že budu ve Velké ceně Japonska závodit za Red Bull,“ řekl Cunoda, kterého cituje Autosport, na akci Hondy.

„Je to poslední rok partnerství Red Bullu a Hondy, takže možnost závodit v Suzuce jako jezdec Red Bull Racing vypadá jako osud. Všechno do sebe zapadlo správným způsobem, abych tu dnes mohl stát.“

„Nechci příliš zvyšovat očekávání, ale pro tuto Velkou cenu Japonska chci skončit na stupních vítězů. Přesto vím, že to nebude snadné hned od začátku.“

„Mou prioritou je nejprve pochopit auto, jak se chová ve srovnání s VCARB. Pokud si jeho řízení budu přirozeně užívat, až se s ním seznámím v prvním tréninku, tak budou následovat výsledky. A pokud to povede k umístění na stupních vítězů, bude to neuvěřitelné.“

„Když mi poprvé zavolali, říkal jsem si: ‚Páni, to bude zajímavé.‘ Víc než cokoli jiného jsem nadšený z výzvy, která mě čeká.“

„V životě není mnoho okamžiků, kdy čelíte tak extrémnímu tlaku a tak velké příležitosti, takže si dokážu představit, že to bude neuvěřitelně napínavý závod.“

Cunoda řekl, že ještě neměl čas si plně uvědomit, co se vlastně v poslední dny stalo.

„Zpočátku jsem měl příliš mnoho práce na to, abych si to vzrušení dokázal plně uvědomit. Musel jsem rovnou naskočit do simulátoru, provést montáž sedačky a postarat se o spoustu dalších příprav,“ řekl Cunoda.

„Samozřejmě, že přestup do Red Bullu je úžasná příležitost, ale předtím jsem si chtěl promluvit se svými inženýry a lidmi, kteří mě podporovali, takže i přes všechny emoce jsem se vlastně cítil docela klidný.“

„Vzhledem k tomu, že jsem byl letos rezervním jezdcem, tak jsem montáž sedačky absolvoval už předtím, ale vzpomínám si, že jsem si tehdy říkal: ‚Proč to vůbec dělám? Stejně nebudu závodit.‘“

Cunoda vloni v Abú Dhabí testoval vůz RB20. S jeho letošním nástupcem ale zkušenosti nemá – respektive má ale jen ze simulátoru.

Vloni po testech uvedl, že RB20 vyhovuje jeho jízdnímu stylu, ale připouští, že tím chtěl tak trochu oslovit Red Bull.

„V simulátoru jsem strávil asi dva dny. Na základě těchto zkušeností mohu říct, mi auto nepřipadalo tak obtížné na řízení. Získal jsem dojem, že přední část vozu je velmi citlivá, jak se říká. Ale když se mě zeptáte, jestli se mi řídilo špatně, neřekl bych, že by ve mně vyvolávalo nějaké zvláštní pocity, alespoň ne v simulátoru.“

„Samozřejmě to, jak chci auto nastavit, je asi jiné než u Maxe. Chci vyvinout vlastní nastavení vozu, dobře mu porozumět a postupně se od prvního tréninku dostat do tempa.“