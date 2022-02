RB18 má dobrý základ, je v něm potenciál, věří Pérez

Poslední den testů v Barceloně obsadili piloti Red Bullu z pohledu časů třetí a čtvrté místo. Pérez na pneumatikách C4 na nejrychlejšího Lewise Hamiltona z Mercedesu (C5 - nejměkčí sada, pozn. redakce) ztratil přes čtyři desetiny sekundy, Max Verstappen byl na tvrdších pneumatikách C3 o další dvě desetiny pomalejší.

„Myslím, že máme dobrý základ a slušný potenciál. Samozřejmě jsou to jen první dny, ale opravdu doufám, že před Bahrajnem uděláme krok vpřed a díky informacím nasbíraným tady v Barceloně se budeme zlepšovat,“ řekl Pérez.

„Je důležité se učit z mé jízdy, přizpůsobit si vůz a tým a pak najít nejlepší způsob, jak to maximalizovat. Myslím, že letos bude výzva spočívat ve vytěžení maxima z celého víkendu pod novými pravidly.“

Stejný názor má také Verstappen, který v pátek odjel 59 kol bez snahy o co nejrychlejší čas.

„Všechno při jízdě fungovalo dobře, i vůz se choval příjemně. Ranní část byla ale přerušena několika červenými vlajkami, takže jsme nemohli dokončit celý náš plánovaný program,“ řekl Verstappen.

„Pokračovali jsme v tom, co jsem dělal první den a myslím, že to byl pro Barcelonu nejdůležitější cíl. Pozitivní je, že vůz jede bez problémů. Zatím nevěnuji pozornost časům, budu se na ně dívat, až se v Bahrajnu dostaneme do Q3.

„Soustředím se jen na odjetí spousty kol a prozkoumání každého aspektu vozu. Tento týden jsem si opravdu užil řízení RB18, je stabilně vyvážené a myslím, že i vypadá skvěle, takže je dobré do něj naskočit.“

S prvními třemi testovacími dny je spokojen také hlavní inženýr Red Bullu Guillaume Rocquelin.

„Řekl bych, že to bylo pár velmi slibných dní s tímto novým vozem. Nejvíce mě těší, že máme dobrý základ, ze kterého můžeme stavět. Před Bahrajnem si ujasníme některé věci, které jsme se zde naučili,“ shrnul Rocquelin.