RB trápí špatné starty. Musíme se zlepšit, zní z italského týmu

Příkladem toho, že se závodníci italské stáje RB při startech trápí, může být uplynulá Velká cena Emilie Romagny v Imole.

Jak Júki Cunoda, tak Daniel Ricciardo se sice dokázali kvalifikovat v první desítce, ale při následném startu se oba propadli o dvě pozice, což byl na okruhu, který nenabízí moc možností k předjíždění, problém.

Za vše ostatně hovoří i konečný výsledek, když na domácí dráhe týmu z Faenzy dokázal nakonec bodovat jen Cunoda.

To, že má RB problémy se starty do závodů, přiznávají oba jeho závodníci.

„Pro náš tým je to téma, na kterém tvrdě pracujeme. Trochu jsme se zlepšili, ale potřebujeme ještě krok,“ uvedl ke startům Cunoda.

K situaci se starty se nyní vyjádřil i šéf RB Laurent Mekies.

„Start už není záležitostí jedné věci. Máte spojku, jezdci mají stanovené postupy, řešíte pneumatiky...a to jsem asi ještě na dost věcí zapomněl,“ prohlásil Francouz, kterého cituje Autosport.

„Je to jedna z těch věcí, které jsou v našem sportu skvělé. To, že potřebujete spojit mnoho různých oblastí, abychom se pokusili postoupit o další krok...Jsme trochu nekonzistentní. V Miami jsme měli velmi dobrý start z vysokého místa na roštu, ale jinak je to trochu nahoru dolů. Je to jako se vším ostatním v autě. Musíme udělat malé kroky vpřed,“ uzavřel Mekies.