RB: Konkurence ze strany Lawsona může Cunodu posunout na novou úroveň

I když Red Bull před časem potvrdil, že po boku Maxe Verstappena bude Sergio Pérez závodit i v příštím roce, vše nasvědčuje tomu, že by to tak být nemuselo.

Pokud se rakouská stáj rozhodne Péreze nahradit, nejspíše (byť 100% to není) by vybírala z dvojice Liam Lawson a Júki Cunoda, kteří momentálně hájí barvy sesterského týmu RB.

Interní souboj o možnou sedačku v Red Bullu mezi Novozélanďanem a Japoncem započal během uplynulého víkendu v Austinu, před kterým Lawson v kokpitu vozu RB vystřídal Daniela Ricciarda.

A přestože Lawson do závodu v Texasu kvůli penalizacím startoval až z 19. pozice, vítězem „prvního kola“ vzájemného souboje se stal právě on, když si dojel pro devátou příčku. Závod tak dokončil o pět pozic lépe než jeho kolega.

Novozélanďan v první řadě perfektně využil strategii, která spočívala v nasazení tvrdých pneumatik pro úvod závodu, a za druhé se nedopustil žádné větší chyby.

To naopak u Cunody, který po vydařené kvalifikaci do velké ceny startoval z první desítky, neplatilo, když jeho strategie nebyla tak efektivní, a vedle toho se dopustil i chyby (roztočil se v první zatáčce) a nevyhnul se ani penalizaci.

Nebylo proto divu, že byl tým RB s výkonem Lawsona velmi spokojen.

„Byl to (ze strany Lawsona) mega působivý víkend,“ řekl šéf stáje Laurent Mekies, kterého cituje Autosport.

„Jsme za něj velmi šťastní, protože za tento výsledek nevděčí pouze štěstí a talentu,“ poukázal Francouz s odkazem na přípravu mladého závodníka.

„Když vezmeme v potaz celý rok, který strávil v inženýrské kanceláři, sledování onboardů, dat, hodiny na simulátoru a velmi málo příležitostí k tomu, aby auto skutečně řídil... Musíme mu dát kredit za to, kolik času tomu věnoval. Byl stoprocentně připraven naskočit do auta, takže z tohoto pohledu dobrá práce,“ uvedl dále Mekies na adresu Lawsona s tím, že ho pochválil i za výkon v první části kvalifikace, v níž skončil třetí, ale i za to, jak si vedl v závodě.

Mekies rovněž rozuměl pozávodní frustraci Cunody.

„Nestává se každý den, aby overcut zafungoval. Je zřejmé, že obrácená strategie tentokrát fungovala velmi dobře – minimálně v případě Liama a Colapinta (pilota Williamsu). Je ale jasné, že je jednodušší se k takové strategii odhodlat, pokud startujete zezadu. Závod byl pro Júkiho frustrující i kvůli tomu, že ho zdržel provoz. Není lehké přijmout, když po jízdě na osmém místě v prvním stintu dojedete mimo body,“ poznamenal šéf italského týmu, který však věří, že konkurence ze strany Lawsona může Cunodu vybičovat k lepším výkonům.

„Je to pro něj příležitost dosáhnout další úrovně. Je to přesně to, co chceme: dva týmové kolegy, kteří na sebe navzájem tlačí,“ uzavřel Mekies.