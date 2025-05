Ralf Schumacher zpochybnil kvality Jacka Doohana

Bývalý pilot F1 Ralf Schumacher tvrdí, že Jack Doohan nemá dostatečné jezdecké kvality na to, aby působil v královně motorsportu.

Prakticky již od ledna, kdy stáj Alpine oznámila, že se jejím rezervním pilotem stal Franco Colapinto, se začaly objevovat spekulace, že nováček Jack Doohan nejspíš nedokončí letošní sezonu.

To se potvrdilo v polovině tohoto týdne, kdy bylo po šesti odjetých velkých cenách letošní sezony potvrzeno, že v kokpitu francouzské stáje nahradí Doohana již zmiňovaný Colapinto, který vloni zaujal mnohé poté, co neplánovaně zaskakoval u Williamsu.

Zatímco někteří rozhodnutí týmu Alpine rozporují s tím, že Australan nedostal pořádnou šanci, aby ukázal, že do F1 patří, a to přesto, že stáj z Enstone zatím „rošádu“ komunikuje tak, že jde zatím o provizorní řešení na nejbližších pět závodů.

Vítěz šesti velkých cen F1 Ralf Schumacher se nicméně nechal slyšet, že se tým Alpine rozhodl správně.

„Jack Doohan je milý chlapík, ale pro formuli 1 není dost dobrý,“ uvedl Schumacher ve vysílání německé mutace televizní stanice Sky Sports.

„Dělal spoustu chyb, byl přehlcený a dlouho se učil. Rozhodnutí Flavia (Briatoreho, který je nyní de facto šéfem týmu, pozn. red.) chápu. Colapinto již formuli 1 zná, i když i on (vloni) asi třikrát havaroval. Přesto si myslím, že mu Flavio Briatore věří, a je jasné, že navíc přináší hodně peněz,“ poznamenal dále bývalý pilot Williamsu či Toyoty, podle kterého bere Briatore letošní sezonu jako přechodnou. A to před tím, než se v příštím roce slova chopí nová technická pravidla, zatímco Alpine začne využívat motory od Mercedesu.

„Jeho přístup je takový, že letošní rok považuje za překlenovací, než budou mít k dispozici motory Mercedes. Chce zjistit, kdo je nejlepší dvojkou, nebo dokonce jedničkou, pro novou a možná úspěšnější sezonu 2026,“ prohlásil dále Schumacher.

I Němec nicméně uznává, že výměna Doohana za Copapinta mohla být provedena šetrněji.

„Kdyby předem řekli, že Jack Doohan pojede pět nebo šest závodů, bylo by to v pořádku. Takhle to vytvořilo prostor pro spekulace,“ uzavřel.