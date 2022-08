Ralf Schumacher se zastává Piastriho. Podle něj nic špatného neudělal

„Piastri udělal všechno správně,“ řekl Schumacher pro německou Sky.

„Nyní můžeme jen doufat, že mu ti lůzři, v tomto případě Alpine, nebude házet klacky pod nohy. Piastri byl jejich, měli všechno ve svých rukou, stačilo mu dát smlouvu.“

„Je mi to líto. Otmara mám rád, ale myslím, že může být zklamaný jen sám ze sebe kvůli tomu, že to s Alonsem nepředvídal a že nemá plán B. To je na celém tomu příběhu nejtrapnější.“

„Nemůže vinit nikoho jiného než sebe. Oscar neudělal nic špatného. Nakonec u Alpine mohli mít o Alonsovi pochybnosti už dříve a dát Piastrimu jasně najevo, že s ním do budoucna počítají.“

„Ve svém prvním roce vyhrál formuli 3 a také formuli 2. Na co by měl čekat? Já bych udělal totéž, kdyby mi nabídli práci.“

Schumacher se také domnívá, že v přetahování s McLarenem hrála roli i původní snaha Alpine půjčit Piastriho jinému týmu (předpokládá se, že to byl Williams).

„Jedna věc byla jasná. Alpine zpočátku neměl zájem posadit Piastriho příští rok do auta, protože viděl, že mladí jezdci potřebují určitý čas. Chtěli ho na jeden nebo dva roky posadit někam jinam. U Alpine existovala možnost, ale nevyužili ji, protože neočekávali, že Fernando Alonso odejde.“

„Když máte takový klenot, je trestuhodné ho nechat odejít. Pokud pak nejste schopni sami zajistit správné smlouvy, nemůžete to mladému chlapci vyčítat.“

„Musíte si také uvědomit jednu věc. Piastriho manažer Mark Webber má velmi blízký vztah s šéfem McLarenu Andreasem Seidlem (Webber pro něj jezdil ve WEC, když byl v Porsche, pozn. redakce).“