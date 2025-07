Ralf Schumacher sdílel svůj názor na to, proč Red Bull propustil Christiana Hornera

Bývalý pilot F1 Ralf Schumacher poukazuje na to, že má Red Bull v poslední době problém lákat zvučná jména.

Ačkoliv se o možném konci dlouholetého šéfe Red Bullu Christiana Hornera spekulovalo již delší dobu, jeho středeční konec v týmu z Milton Keynes byl přece jen nečekanou zprávou.

Ke konci Hornera, který Red Bull dovedl k šesti titulům v Poháru konstruktérů, se nyní vyjádřil i bývalý pilot F1 Ralf Schumacher, který sdílel svůj pohled na to, proč britský manažer ztratil důvěru vlastníků rakouské stáje.

„Nejprve je potřeba říci, že Christian Horner prožil s Red Bullem neuvěřitelně úspěšné období. Šlo o 20 let, během kterých získal mnoho titulů,“ uvedl Schumacher pro Sky Deutschland.

„Jeho úspěchy velmi oceňuji, ale od chvíle, kdy se objevil jeho osobní problém (obvinění z obtěžování podřízené, pozn. red.), se vše stalo tak trochu těžkopádné a mnoho lidí opustilo tým. Christian Horner přitom nebyl schopen tým přebudovat nebo nabrat nové lidi, takže nastal jeho čas,“ podotkl dále vítěz šesti velkých cen.

„Kdokoli, kdo se pohybuje v padoku a zná, jak to tam chodí, také dobře ví, jak je tam vnímán... Nakonec to opravdu bylo tak, že už Red Bull nebyl schopen přilákat nebo udržet dobré lidi. Jednoduše tam nechtěli přijít kvůli jeho osobnosti. Myslím, že to byl důvod, proč byl odvolán,“ je přesvědčen Schumacher.

„Nakonec se věci v Red Bullu začaly ubírat směrem dozadu. Vedení Red Bullu si to uvědomilo a řeklo si, že musí najít jiné řešení. A mimochodem, našlo také skvělou náhradu (Laurenta Mekiese).“

Podle Schumachera navíc Hornerův styl vedení nakonec vedl k tomu, že Red Bull v průběhu let ztratil svou původní identitu.