Ralf Schumacher: Russell si letos proti Hamiltonovi vedl lépe než Rosberg v roce 2016

Podle Ralfa Schumachera si George Russell letos v porovnání s Lewisem Hamiltonem počínal lépe než Nico Rosberg v jeho mistrovské sezoně.

Nebývá zvykem, aby byl Lewis Hamilton poražen svým týmovým kolegou. Letos se mu to ostatně v jeho kariéře ve formuli 1 přihodilo teprve potřetí.

V roce 2011 Hamiltona porazil Jenson Button, před šesti lety pak Nico Rosberg, který si díky tomu tehdy dokonce zajistil i mistrovský titul.

Takové štěstí letos George Russella sice nepotkalo, ale podle Ralfa Schumachera, byl jeho výkon vůči Hamiltonovi kvalitnější než v případě Rosberga a sezony 2016.

„Je třeba si uvědomit, že přišel do týmu jako mladý jezdec a hned musel čelit Lewisovi, který je ve všech ohledech perfektní. Přesto ho porazil, což Lewise určitě hlodá. Pro mě je Georgeův výkon za těchto okolností ještě lepší než to, co v roce 2016 předvedl Nico Rosberg,“ prohlásil Ralf Schumacher v rozhovoru pro Sport1.

Pro úplnost dodejme, že v sezoně 2016 měl Hamilton v porovnání s Rosbergem více výher v závodech i kvalifikacích, zatímco letos byl v obou případech úspěšnější Russell.