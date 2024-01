Ralf Schumacher pochybuje, že by Ferrari mohlo letos zabojovat o titul. Jeho jezdci dělají hloupé chyby, říká

Na jakýkoliv titul čeká Ferrari již od roku 2008, kdy se díky Felipemu Massovi a Kimimu Räikkönenovi radovalo z vítězství v Poháru konstruktérů.

Podle bývalého pilota Williamsu či Toyoty Ralfa Schumachera se však stáj z Maranella nedočká ani letos, přičemž jako hlavní argument neuvedl nedostatečně konkurenceschopnou techniku, ale jezdecké schopnosti Charlese Leclerca a Carlose Sainze.

Na otázku, zda může letos Ferrari získat titul, totiž vítěz šesti velkých cen v podcastu Formula For Success odpověděl:

„Mohlo by to být možné, ale u jejich jezdců nikdy nevíte, co udělají. Tím chci říct, že když vedou závod, roztočí se, nebo nabourají. Dělají hloupé chyby, což mě velmi často překvapuje.“

Bratr sedminásobného mistra světa a legendy Ferrari Michaela Schumachera naopak vyzdvihl práci šéfa týmu Frédérica Vasseura, který v italské stáji působí druhým rokem.

„Myslím, že Fred odvádí zatím dobrou práci, je vidět, že se teď tým dokáže semknout a dělat méně chyb. Mají i velmi dobré zastávky v boxech. V tuto chvíli bych je však neviděl jako kandidáty na titul, ale třeba se mýlím,“ dodal Schumacher.