Räikkönenův závod nebyl hladký. Fin přesto získal v Mugellu první letošní body

Kimi Räikkönen v cíli závodu přišel o jednu pozici kvůli pětisekundové penalizaci za špatný vjezd do boxů, ale i tak získal první body.

„Rozhodně to nebyl ten nejhladší závod, ale nakonec se nám podařilo přivézt domů nějaké body, takže nás to může těšit,“ řekl Fin.

„Můj závod začal docela špatně. Nejsem si jistý, co se přesně stalo ve druhé zatáčce, ale byl jsem zasažen a utrpěl spoustu škod.“

Räikkönen utrpěl při kolizích v úvodu poškození podlahy a také předního křídla, které mu vyměnili v boxech.

„Poškození způsobila opravdu špatnou ovladatelnost vozu a měli jsme problémy s vyvážením – ztratili jsme hodně přítlaku, ale nakonec jsme byli stále schopni na to tlačit slušným tempem.“

„Měl jsem pomalou zastávku v boxech, ale naštěstí nás druhá červená vlajka vrátila do boje. Pak jsem dostal penalizaci za překročení vstupní čáry na vjezdu do boxů, což nepomohlo, ale i po druhé červené vlajce jsem byl schopen odjet několik dobrých kol a nakonec jsem ztratil jen jedno místo.“

„Nebylo to zdaleka dokonalé odjetí závodu, ale i přes všechny problémy jsme si domů přivezli dva důležité body. Je to i tak trochu škoda, protože jsme udělali dobrý pokrok a myslím si, že bychom mohli s čistším odpolednem skončit ještě výše, ale doufejme, že výkon přeneseme do dalších víkendů.“