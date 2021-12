Räikkönenův poslední závod ve F1 ukončil problém s brzdami

Kimi Räikkönen ve formuli 1 poprvé startoval v roce 2001. V letech 2010 a 2011 si odskočil vyzkoušet mistrovství světa v rallye a závody NASCAR, aby se následně vrátil.

Začínal u Sauberu. Po roce se přesunul do McLarenu, následně do Ferrari, se kterým získal svůj jediný mistrovský titul.

Když se do F1 vrátil, zamířil k Lotusu a následně zpět do Ferrari. Poslední tři sezóny své kariéry strávil u Sauberu, který se přejmenoval na Alfu Romeo, kde mu byl týmovým kolegou Antonio Giovinazzi, který dnes rovněž absolvoval svůj poslední závod ve F1.

Poslední závod ve F1 Räikkönen ale nedokončil, když mu ve 25. při brzdění do šesté zatáčky následující po nejdelší rovince selhaly brzdy, Fin se dostal do smyku a předním křídlem lehce narazil i do bariéry.

S poškozeným vozem se sice dokázal vrátit do boxů, kde ale naposledy vystoupil z monopostu a tím uzavřel svou kariéru.

„Bylo hezké vidět tolik lidí, kteří dnes projevili uznání, i když se závod nevyvíjel tak, jak jsme doufali,“ řekl Räikkönen.

„Měli jsme technický problém po zastávce, kvůli kterému jsme dnes skončili předčasně. To je závodění, občas věci nevyjdou. Dnešní výsledek ale nemá vliv na můj pocit, jaký mám ze své kariéry. Jsem rád, že se přesunu do běžného života. Těším se na to.

„Samozřejmě mi bude chybět spousta skvělých lidí, které jsem za ta léta potkal. 20 let uplynulo rychle, mám spoustu vzpomínek, některé dobré, některé špatné, a ty se mnou zůstanou navždy,“ uzavřel Räikkönen.