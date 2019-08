Räikkönena ve Spa obtěžoval opilý fanoušek Red Bullu

Räikkönen měl před Belgií problém se svalem. Alfa Romeo kvůli tomu raději povolala z Ameriky Marcuse Ericssona, ale Fin je v pořádku a v kvalifikaci by neměl chybět.

Po druhém tréninku Räikkönena potkaly menší nepříjemnosti. V paddocku na něj zaútočil fanoušek s kšiltovkou Red Bullu. Nebyl to ale zřejmě energetický nápoj, který před setkáním s jezdcem Alfy Romeo konzumoval.

Do incidentu vkročil Räikkönenův krajan, bývalý pilot a sportovní komisař Mika Salo.

„Nevím, co se stalo,“ řekl Räikkönen. „Byl očividně opilý. Nejprve do mě strčil, a pak začal být velmi naštvaný. Když jsem mu řekl, aby přestal, začal brblat o nějakých věcech.“

Some idiot in the paddock today decided to accost Kimi and have a stand up row! It’s no wonder that drivers sometimes feel they have to avoid fans. People like this spoil it for all of us. Still, maybe it fired Kimi up. P7 in FP2 💪 pic.twitter.com/FmP79tMBEa