Räikkönen zažívá nejhorší start sezóny ve své kariéře. Zatím nezískal žádný bod

Kimi Räikkönen nezískal body ani v Grand Prix Velké Británie. „Rozhodně to nebyl závod, který jsme očekávali,“ řekl Fin v neděli.

„Na začátku závodu jsem si myslel, že budeme mít šanci bojovat, ale po zastávkách naše tempo neumožňovalo držet krok s ostatními. Budeme muset zjistit, jak pro příští týden zlepšit náš výkon. V závěrečných kolech jsem měl selhání předního křídla, ale to na věci nic nezměnilo. Nejsem si jistý, co se stalo, musíme se na to podívat.“

Podle šéfa týmu Frédérica Vasseura se alfě nedařilo na tvrdé směsi. „Byla to neuspokojivá neděle. V úvodních etapách jsme vypadali dobře, dostali jsme se na dvanácté místo, hned za Ocona a Vettela a ukazovali dobré tempo. Do zastávek jsme vyhlíželi dobrý výsledek, ale po přechodu na tvrdé pneumatiky nedokážeme dosáhnout žádného dalšího pokroku.“

Pro mistra světa z roku 2007 je letošní sezóna zatím nejhorší v jeho kariéře. Zatím byl nejlépe 11. v Grand Prix Štýrska.

V roce 2004 u McLarenu sice první tři závody ani nedokončil, ale v tom čtvrtém získal bod za 8. místo. V roce 2009 u Ferrari také v prvních třech závodech nebodoval, ale ve čvrtém závodě v Bahrajnu získal 6. místo.