Räikkönen vybral svůj nejoblíbenější vůz

Bylo to buď Ferrari, se kterým jsme vyhráli (v roce 2007, pozn. redakce), nebo McLaren z roku 2005, konce roku 2004,“ řekl Räikkönen pro racingnews365.com.

V roce 2006 bylo auto vlastně velmi dobré, ale motor zřejmě nebyl dost dobrý. Ale měli jsme pneumatiky Michelin, kdy jste si mohli tak trochu vybrat, co chcete, což bylo samozřejmě fajn. Každý mohl mít svá přání a byly tam pěkné bitvy.“

Räikkönen debutoval ve F1 v roce 2001. V průběhu dvaceti let se královna motorsportu změnila, ale podle Icmena jezdecká stránka sportu zůstává v podstatě stejná.

„Je tu více lidí, větší motory, větší továrny, všechny tyhle věci... na všech malých detailech teď záleží mnohem více, než když jsem začínal.“

„Ale myslím, že jezdecká část se zase tolik nezměnila. Dokonce i pravidla se změnila, některá auta jsou rychlejší, některá pomalejší, protože pravidla se rok od roku mění, ale upřímně řečeno, pokud je rozdíl pět sekund, tak to moc nepocítíte.“

„Při měření času je to hodně vidět, ale když jedete, je to od kvalifikace po závod prakticky stejné. Netlačíme tolik, protože máme plné nádrže, ale kolo to nezmění.“

„V dřívějších dobách bylo možná samotné závodění trochu spravedlivější. Když tam někdo byl, tak jste ho nevytlačili. Někdy ano, ale bylo to úplně jiné.“

Räikkönen nedokáže říct, zda byla F1 celkově lepší před dvaceti lety nebo dnes.

„Vozy jsou velmi velké, ale protože přecházíte z roku na rok, ztrácíte reference. Kdybychom teď jeli s autem z poloviny roku 2000 nebo s čímkoli jiným, určitě by působily úplně jinak. Ale kdybych řekl: ‚Byly o hodně jiné‘, kecal bych, protože paměť si s vámi hraje. Takže nevím, jestli to bylo lepší tehdy, nebo je to lepší teď.“