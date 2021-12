Räikkönen vybíral nejlepší závody a vozy své kariéry

Kimi Räikkönen ukončil svou kariéru ve formuli 1, kterou začal před 20 lety. V podcastu Beyond the Grid byl požádán, aby vybral své nejoblíbenější vítězství a vůz.

„Myslím, že nejdůležitější byla samozřejmě vítězství, která přišla s titulem, protože jako konečný výsledek byla důležitější,“ řekl Räikkönen.

„Každé je jiné. Některá přišla docela snadno a některá byla mnohem obtížněji. První (2003, Malajsie) bylo pěkné, protože se mi nikdy předtím nepodařilo vyhrát. A poslední (2018, USA) bylo moc pěkné, protože jsem si na něj musel chvíli počkat.“

Když se Iceman snažil vybrat jeden konkrétní závod, vybral si jako nejpravděpodobnější možnost Velkou cenu Japonska v roce 2005. Fin se tam dostal v posledním kole na první místo před Fisichellu a získal své poslední vítězství pro Mclaren.

„V roce 2005 to bylo v Suzuce těžce vybojované vítězství a přišlo v posledním kole. Dělá to z něj něco lepšího než z jiných? To nevím.“

Nejoblíbenější vůz

Kimi Räikkönen si měl vybrat také svůj nejoblíbenější vůz. „Asi bych řekl McLaren z roku 2005.“ S vozem získal pět pole position a sedm vítězství a zároveň vyzval Fernanda Alonsa z Renaultu v boji o titul.

„Z roku 2003 byl také dobrý, ale nebyl dostatečně rychlý. V roce 2006 byl také dobrý, ale motor nebyl tak dobrý, jak by měl být. Ferrari 2007 bylo také dobré, Lotus 2012 také.“

„Byla to dobrá auta. Ne vždy to znamená, že konečným výsledkem musí být vítězství nebo něco podobného. Mohou to být skvělá auta, ale z nějakého důvodu nejsou stále dostatečně rychlá, nebo se v průběhu roku stane ještě pár věcí.“

„Ale byla to spousta dobrých aut, spousta průměrných aut a několik špatných aut... některá auta, která se ani nedostala do závodu (naráží na McLaren MP4/18 z roku 2003).“