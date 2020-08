Räikkönen to na konci sezóny zabalí, říká jeho přítel a závodní jezdec Vilander

Räikkönena vloni nahradil u Ferrari Charles Leclerc. Iceman se přemístil do Alfy Romeo. Vloni to vypadalo ještě poměrně dobře, ale letos na tom Alfa Romeo s pohonnou jednotkou Ferrari není vůbec dobře.

Podle Räikkönenova přítele Toniho Vilandera to Räikkönena už nebaví a na konci roku skončí.

„Několikrát řekl, že nebude ve formuli 1, pokud to pro něj nebude něco znamenat,“ řekl pro finský C More. „Je v obtížné situaci na dně startovního pole. Bojuje s Latifim a Russellem, což ho příliš nemotivuje.“

„Kdyby měl bojovat o body a nejvyšší pozice v kvalifikaci, byl by stále motivován a dal by všechno, aby pokračoval v další sezóně.“

Pro Ilta Sanomat Vilander řekl, že si je jistý, že Räikkönen sezónu neukončí předčasně.

„Ne, to by neudělal. Je to profesionál a udělá to, k čemu se zavázal. Hodit ručník do ringu není součástí finské nátury.“

„Ale vím, že je velmi frustrovaný. To je problém. Je pro něj těžké najít motivaci, když na konci tunelu není ani náznak světla.“

„Je to trochu divný člověk v rámci formule 1. Jezdci Kimiho statusu obvykle přemýšlejí o tom, jaké je správné rozhodnutí a co si o něm ostatní myslí. Kimi je jiný. Dělá svá vlastní rozhodnutí. První osobou, na kterou se obrací, by měla být Minttu (jeho manželka, pozn. redakce).“