Räikkönen si užil Alfu Romeo 158, Giovinazzi viní z konce problém s vozem

Antonio Giovinazzi ovlivnil průběh závodu, ale asi jinak, než by si přál. Skončil v kačírku a na trať musel safety car. „Je zklamáním, když nedokončíte závod,“ řekl Ital.

„Něco se pokazilo na voze a poslalo mě to do štěrku, ale zatím nevíme co. Zjistíme to, až bude auto zpět (Giovinazzi řekl svá slova krátce po závodě, pozn. redakce).“

Giovinazziho slova potvrdil také Frédéric Vasseur, který mluvil jen obecně o mechanickém problému na voze.

„Je to nešťastné, ale takové je závodění. Byl jsem docela blízko Kimimu a byli jsme na podobných strategiích, takže jsem mohl být na bodech nebo v jejich blízkosti. Stále můžeme být spokojeni s naším výkonem. Tým dosáhl dobrého výsledku a udělali jsme další krok vpřed. Ve středu pole je to velmi těsné, takže musíme nadále tvrdě pracovat, abychom tam zůstali.“

Měl jsem si vzít špunty, říká Räikkönen

Kimi Räikkönen se před startem závodu projel v Alfě Romeo 158. „Řízení Alfy z roku 1950 jsem si opravdu užil,“ řekl Iceman. „Bylo to trochu hlasité. Měl jsem si asi vzít špunty do uší, ale byl to skvělý zážitek.“

„Osmé místo je pozitivní výsledek,“ zhodnotil Räikkönen. S chováním svého vozu byl v Silverstonu spokojený. „Ale chybělo nám trochu rychlostí. Nakonec jsem bojoval, abych za sebou udržel toro rosso Kvata. Snažil jsem zůstat v DRS okně aut přede mnou. Nebyl to nejjednodušší víkend, ale za body jsme rádi.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene