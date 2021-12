Räikkönen se před posledním závodem těší se na normální život

Kimi Räikkönen i Antonio Giovinazzi pojedou poslední závod za Alfu Romeo a ve F1.

„Doufejme, že budeme mít dobrou rychlost, abychom si užili trochu zábavy, ale já se těším, až skončíme sezónu a nebudeme se muset starat o žádné rozpisy,“ řekl Räikkönen.

„Je tu spousta hezkých vzpomínek, strávil jsem tu velkou část svého života. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale tak to je, protože to zabere hodně času. Ale nikdy to pro mě nebyla, řekněme, nejdůležitější věc v životě. Je fajn, že to končí, těším se na normální život po tom.“

Antonio Giovinazzi se sice těší na svou budoucnost v týmu Dragon ve formuli E, ale svou kariéru v F1 ještě ukončit nechce.

„Upřímně řečeno, nemám pocit, že by to byl můj poslední závod ve F1,“ řekl. „Zatím to tak je. Ale chci si to prostě užít, jako jsem si to užil v Saúdské Arábii.“

Ve Velké ceně Saúdské Arábie minulý víkend Giovinazzi dosáhl svého nejlepšího výsledku sezony, když skončil devátý a ve volném tréninku figuroval v první pětce, zatímco Räikkönen měl těžší cestu na 15. místo, ale několik závodů předtím skončil v Mexico City osmý.

„Byly to dobré tři roky s Kimim, vlastně děláme ve Ferrari už pět let,“ dodal Giovinazzi. Dvojice byla kolegy, když Räikkönen závodil za Ferrari a Giovinazzi byl simulátorovým jezdcem.

„Byl to s ním dobrý vztah. Teď samozřejmě přicházíme z dobrého víkendu, kdy jsme bodovali. Nevím, jak na tom budeme tady, protože letos jsme zatím se stejným autem v Kataru nebyli nikde a pak jsme najednou v Saudské Arábii byli rychlí. Uvidíme, jak to bude tady, ale já si to chci prostě užít.“