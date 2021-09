Räikkönen se po karanténě vrátil na body. Giovinazzi byl bez rádia

Räikkönen se v Soči dostal letos potřetí na body. Osmé místo je nejlepším letošním výsledkem jeho i Alfy Romeo.

„Byl to dobrý výsledek, o který jsme tvrdě bojovali,“ řekl Räikkönen. „Na suchu jsme dokázali držet krok se soupeři, ale předjet je nebylo snadné, zejména ve vlacích, kde měli všichni DRS. Nakonec jsme se správně rozhodli pro pneumatiky. Zdálo se mi, že začíná být příliš mokro, zvolili jsme zastávku v boxech, což nám nakonec opravdu pomohlo. Udělali jsme to nejlepší, co jsme mohli, a máme za to nějaké body.“

Giovinazzi byl bez týmového rádia

Giovinazzi dojel na 16. místě. V závodě měl problémy s týmovým rádiem, což mu v hektickém závěru nepomohlo. Zatímco jeho týmový kolega zajel pro přechodné pneumatiky mezi prvními ve 47. kole, Giovinazzi o tři kola později.

„Byl to závod nabitý událostmi a dělo se toho hodně,“ řekl Ital. „Ve druhé zatáčce jsem dostal ránu a ztratil jsem tam několik míst. Navíc jsem byl od prvního kola bez týmového rádia, takže nebylo možné komunikovat s týmem. Bylo to náročné odpoledne, zvláště když v závěru závodu začalo pršet a já nemohl mluvit s boxy o výměně pneumatik. Jsem rád za výsledek týmu, ale už se těším na Turecko.“

„Závod byl nakonec velmi napínavý a domů jsme odjížděli s pěkným počtem bodů,“ řekl Frédéric Vasseur.

„Navzdory náročné sobotě jsme do závodu vstupovali s klidným optimismem, protože jsme věděli, že budeme mít na to bojovat. Kimi dobře odstartoval a poskočil na desátou pozici, zatímco Antonio dostal ránu a musel se dostávat zpět ze zadních pozic. Dostal se do několika dobrých soubojů a předvedl několik pěkných předjížděcích manévrů – tím spíše, že neměl týmové rádio.“

„Kimi se dokázal po většinu závodu držet za Oconem těsně za body. Když přišel déšť, rozhodli jsme se správně, že zastavíme a přezujeme na přechodné. Podařilo se mu dohnat ztrátu a projet cílem na osmém místě, což pro tým znamenalo čtyři dobré body. Je to dobrý výsledek, odměna za dosavadní práci a posílení sebevědomí před dalším závodem v Turecku, který se jede za dva týdny.“