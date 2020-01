Räikkönen se může stát nejzkušenějším jezdcem historie. Nejsem z toho nadšený, říká

Pokud se nestane nic mimořádného, stane se Kimi Räikkönen letos nejzkušenějším jezdcem v historii formule 1. Fin bude druhým rokem jezdit za Alfu Romeo.

„Nejsem z toho nějak nadšený. Nic to pro mě neznamená,“ řekl Fin pro web F1. „Ale jsem nadšený, že mám další rok. Letos se můžeme zlepšit a poučit se z toho, co jsme udělali špatně a dostat se trochu blíže čelu.“

„Je ale příliš brzy a čas ukáže. Jakmile začne první závod, budeme mít nějakou představu.“

Räikkönen přešel do Alfy Romeo z Ferrari. Nebojuje sice o vítězství, ale zase se říkalo, že je pod menším tlakem.

„Nemyslím si, že tlak by byl jiný. Chceme mít samozřejmě výsledky.“ Podle Icemana je to stále stejná práce jako v jakémkoliv jiném týmu. Přiznal však, že přestup do Hinwilu pozitivně ovlivnil jeho život.

„Mimo závodění je toho méně. Jsem méně zaneprázdněný, takže tohle je pěkná část. Tým je navíc velmi blízko místa, kde bydlím, takže nemusím cestovat do různých zemí. V mnoha ohledech mi to pomáhá. Mám trochu více času na rodinu, takže je to dobré.“

Nejzkušenější jezdci v historii Počet účastí v závodním víkendu: Rubens Barrichello: 326 Kimi Räikkönen: 315 Fernando Alonso: 314 Počet startů v závodech: Rubens Barrichello: 322 Kimi Räikkönen: 312 Fernando Alonso: 311

