Räikkönen přiznal vinu za kolizi s týmovým kolegou Giovinazzim

Räikkönen se v nájezdu do druhého kola závodu pokusil na Giovinazziho zaútočit na cílové rovince, když narazil do zadní části vozu svého soupeře a poškodil si přední křídlo.

Mistr světa z roku 2007 odstavil svůj monopost v první zatáčce a kvůli velkému množství úlomků musel na trať safety car. Po závodě Räikkönen přiznal, že to byla zcela jeho chyba.

„Byla to v podstatě moje chyba. Na volantu jsem kontroloval jeden z přepínačů. Na výjezdu z poslední zatáčky jsem udělal něco špatně, musel jsem to znovu zkontrolovat a zkrátka jsem do něj najel. Čistě moje chyba,“ řekl Räikkönen.

Giovinazzi měl štěstí, že po incidentu neměl poškozený vůz, ačkoliv mohl dostat například defekt pneumatiky.

„Je to tak, jak to je. Byl to opravdu malý kontakt. Musím si promluvit s Kimim, ale měl jsem trochu štěstí,“ řekl italský závodník.

Alfa Romeo zůstává po třech závodech letošní sezóny bez bodu na osmém místě Poháru konstruktérů, když za sebou má Haas a Williams.