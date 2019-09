Räikkönen po letní přestávce nebodoval. Tyhle závody jsou noční můra, říká

Räikkönen dostal za ulitý start penalizaci průjezd boxy. Safety cary mu nakonec pomohly, ale na body se nedostal on a ani jeho týmový kolega. Skončil 13., Giovinazzi o dvě příčky za ním.

„Závod byla moje chyba,“ reagoval Iceman na ulitý start. „I když jsme se nakonec se safety cary dostali zpět do závodu. Bohužel chyběla rychlost. Mohli jsme se jen snažit držet toro rossa. Dostal jsem se před Gaslyho, protože bojovali spolu a dostal se mimo trať.“

„Musíme to pochopit. Poslední čtyři závody byly noční můry. Musíme přijít na to, kde se to pokazilo, pochopit to a napravit.“

„Myslím, že z posledních závodů jsme měli skutečnou rychlost pouze ve Spa. V ostatních jsme se trápili.“

Räikkönen skončil v Maďarsku sedmý, ale od té doby nezískal žádné body.

Foto: Getty Images / Clive Mason