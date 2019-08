Räikkönen otevřeně o pití, kouření, rodině a knihách

Španělská mutace webu Motorsport.com uveřejnila velmi zajímavý rozhovor s Kimim Räikkönem. Dostalo se i na tradiční témata, kterými je Iceman proslulý.

První otázla směřovala na jeho vztah s médií. Räikkönen se přesunul z Ferrari do Alfy Romeo, kde není tak na očích. Vypadá to, že je díky tomu při rozhovorech uvolněnější.

„Ne, opravdu ne. Ale nemám na výběr. To je ten problém. Nemám co říct, ale je to součást mé práce.“

„Dívám se na to víceméně jako předtím. Stále jsou to stejní lidé, kteří pracují jako novináři ve F1 a kladou stejné otázky. Za ta léta se to moc nezměnilo. Nezměnily se ani příběhy, na které se mě ptají. Novináři píšou příběhy a žádají nás o náš názor.“

Knihy nečte

Nedávno vyšla o Räikkönenovi kniha „The Unknown Kimi Raikkonen“, která se už za pár dní dočká také slovenského překladu. Autobiografie vychází z rozhovorů s Icemanem. Četl finální verzi?

„Ano, ale normálně knihy nečtu. Připomíná mi to školu. Ve škole jsem musel číst nějaké knihy, ale myslím, že jsem žádnou z nich nedočetl. Připadalo mi to velmi nudné. Ne nutně kvůli samotným knihám, ale četba vypadala velmi hloupě. V den vydání byla malá akce a večer předtím jsem si ji přečetl. Věděl jsem, co obsahuje, protože jsem četl některé části. Ale tehdy to bylo poprvé, kdy jsem měl celou knihu před sebou.“

Räikkönen uvedl, že se některé věci do knihy nedostaly, protože se tam prostě nevešly. Současně vyloučil, že by zakázal nějakou část uveřejnit.

O alkoholu

V knize je část, která popisuje, jak Räikkönen v roce 2013 popíjel 16 dní v řadě mezi Bahrajnem a Barcelonou. V rozhovoru se ho zeptali, jak na to vzpomíná.

„Nemohl jsem si to pamatovat. Polovinu z toho mi museli říct. Přesunuli jsme se tehdy do Evropy a trochu jsme se bavili. Nebylo to poprvé a bylo to pro nás normální.“

Od té doby se ale pár věcí v životě mistra světa z roku 2007 změnilo. Oženil se a má dvě děti. „Nyní existují další priority. Tehdy jsem měl svou práci a druhou stranu ... Pokud jsem chtěl někam letět, tak jsem letěl. Nemusel jsem se nikoho ptát. Byl jsem dost starý na to, abych dělal, co jsem chtěl.“

„Když máte rodinu, tak se to změní. Chci být se svými dětmi. Užívám si čas, který trávím s rodinou. Občas si vyjdu se svou ženou. Ale to je něco úplně jiného. Všichni stárneme, že? A po 16 dnech pití se necítím tak dobře, jako

dříve. V životě jsou pro mě dnes důležité věci. To neznamená, že už nemohu jít ven. Samozřejmě můžu! Ale trávení času s dětmi a rodinou je pro mě důležitější.“

Vloni obletěly svět záběry Räikkönena z galavečeru FIA, kde byl více než uvolněný. „Podívejte, byla tam nuda. Bylo dobré udělat vtip.“ A jak to vzala jeho manželka? Některé ženy by mohly podobné chování vnímat spíše jako ostudu... „V pohodě. Už toho se mnou prožila hodně,“ vysvětluje Iceman.

A problémy prý neměl ani s FIA. „Nic. Proč by to dělali? FIA mě pozvala. Nebyla to moje chyba (směje se). Nic špatného se nestalo.“

O kouření

Räikkönen kdysi holdoval také kouření. Proslýchalo se, že si zapálil také na setkáních u Lotusu.

„Nevím, jestli se to stalo na setkáních. Řekl bych, že ne. Ale nejsem si jistý, možná ano. Když jsem byl mladší, kouřil jsem. Už je to dlouho“

„Nemohu si vzpomenout, kdy jsem naposledy kouřil. Jak jsem řekl, nejsem si jistý. Ale myslím, že jsem nekouřil na schůzkách, ale v obytném voze, na terase, při rozhovoru se šéfem ...“

Räikkönen a Hamilton jsou občas probírání kvůli svému životnímu stylu. Fin prý nikdy neuvažoval, že by něco změnil, aby mu to případně pomohlo k lepším výsledkům.

„Nejdůležitější věcí je, že sami víte, co je pro vás nejlepší. Pokud jste vyzváni, abyste udělali něco, co se jinému dělá dobře, nebude to fungovat.“

„Sám víš, co je pro tebe dobré. Každý má své vlastní metody. Bez ohledu na to, jsem si jistý, že každý žije svůj život jinak. Myslím, že čím jste starší, tím lépe se znáte a objevíte, co je dobré a co ne.“

O vztahu s Dennisem

Když odmyslíme Sauber, tak Räikkönen začínal svou kariéru u McLarenu a byl to právě Ron Dennis, kdo vymyslel přezdívku Iceman. Vztah s bývalým šéfem měl prý postupně ochladnout.

„Náš vztah není u konce. Pořád se s ním bavím, když ho potkám. Nikdy jsem s ním neměl osobní problém. Je pravda, že jsme se bavili o určitých věcech... co mám dělat, co bych neměl dělat a tak dále, ale nikdy to neovlivnilo náš osobní vztah. Někdy se naštval a někdy jsem se naštval já.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek