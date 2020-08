Räikkönen opět nebodoval. Porážka Ferrari mu náladu nezvedla

„Ne, protože je to stále zklamáním,“ reagoval Räikkönen na dotaz, zda skončit před Ferrari bylo pozitivní.

„Dobře, pokud jste 16. nebo tak něco, tak je to horší, ale přesto...“

„Myslím, že auto bylo tak dobré, jak mohlo být. Chyběla maximální rychlost, abych dosáhl výsledku, jaký jsme chtěli.“

„Kromě toho jsem na startu spadl do anti-stallu a přišel o pár místa, ale nevím, jestli to změnilo konečný výsledek.“

„Auto mělo dobrou rychlost, dokud jsem se nezasekl za Toro Rosso (AlphaTauri, pozn. redakce).

„Cítil jsem, že jsem v prostřední části okruhu rychlejší než on (Kvjat, pozn. redakce), ale nikdy jsme ho nedokázali dojet. Auto bylo v prostředním sektoru docela dobré, ale v ostatních nebylo dost rychlé.“

Fin neví, co má očekávat od Monzy. „Musíme počkat a uvidíme. Očekávám, že to nebude snadné, ale uděláme, co bude v našich silách. Může to být podobné, lepší nebo horší než tady, nevím. Musíme tam jet, dělat to nejlepší, dostat to nejlepší z auta a pak uvidíme, co dostaneme.“