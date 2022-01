Räikkönen míří do MS v motokrosu! Ukáže se v Lokti?

Populární Fin si s motokrosovým motocyklem velmi dobře rozumí, což ostatně nejednou ukázal ve videích na svém Instagramu. Ježdění a skákání po rozbahněné trati využíval i jako přípravu pro závody formule 1.

Ale i když je Räikkönen více než zdatným závodníkem, tak se přeci jen ve dvaačtyřiceti letech na radikální změnu odvětví nechystá. Do motokrosového mistrovství světa totiž míří jako manažer. Kimi Räikkönen se stal šéfem továrního týmu Kawasaki.

„Není žádným tajemstvím, že motokros je jednou z mých životních vášní. Ale působení v tomhle týmu rozhodně není něco, co byste mohli nazvat koníčkem. Jedná se o velmi vážnou záležitost, na kterou se opravdu soustředíme a budeme chtít podávat ty nejlepší možné výkony,“ uvedl Fin pro oficiální web F1.

Barvy „Räikkönenova“ Kawasaki budou v elitní třídě MXGP v sezoně 2022 hájit Romain Febvre z Francie a Ben Watson z Velké Británie.

Jednou z tradičních zastávek motokrosového mistrovství světa je i trať v západočeském Lokti, kde se letos pojede 17. července. Kimi Räikkönen tak možná zavítá do Česka.

„Poté, co jsem ukončil svoji aktivní kariéru, budu mít více času věnovat se tomuto projektu. Nebude to pro mě přímo denní náplň činnosti. Budu se spíše soustředit na strategické směřování týmu, chci využívat své vlastní zkušenosti z chodu týmu k tomu, abych stvořil něco, co uspěje na světové scéně.“

Finský účastník rekordního počtu 349 velkých cen se bude o chod týmu starat společně se svým krajanem a bývalým motokrosovým jezdcem Anttim Pyrhonenem. Jisté zkušenosti s vedením motokrosového týmu už bývalý pilot Ferrari má, v minulosti šéfoval svojí vlastní stáji Ice One Racing.