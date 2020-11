Räikkönen: Kola navíc odjetá ve třetím tréninku nám pomohla dostat se do Q3

Tým Alfa Romeo, který se dříve jmenoval Sauber, v Turecku oslavuje 500. velkou cenu ve F1. Letos v Istanbulu se vůbec poprvé od loňské GP Rakouska podařilo oběma jezdcům Alfy dostat do třetí části kvalifikace.

Sobotní program v Istanbulu poznamenal déšť. Räikkönen s Antoniem Giovinazzim byli jedni z mála, kteří na konci dopoledního tréninku vyjeli na mokrou trať zajet pár kol. Ital ve třetí zatáčce vyjel z trati a poškodil si přední křídlo. Přesto Räikkönen tohoto rozhodnutí nelituje, týmu totiž pomohlo k úspěchu v kvalifikaci.

„Ráno jsme se velmi trápili. Pak jsme zkusili nějaké změny a v hrozných podmínkách odjeli pár kol. Myslím, že nám to v kvalifikaci pomohlo. Stále to není dobrý pocit, ale alespoň je to stejné pro všechny a nebyli jsme tak špatní,“ řekl Räikkönen pro Sky.

Mistr světa z roku 2007 se letos stal nejzkušenějším závodníkem F1, když v počtu startů překonal Rubense Barrichella. V turecké kvalifikaci ale podle svých slov zažil jedny z nejhorších podmínek v kariéře.

„Bylo velmi snadné se roztočit. V jednom z kol po vyjetí z boxů jsem ztratil kontrolu. Myslím ale, že jsme z toho dokázali dostat to nejlepší.“

Hlavně zůstat na trati

Antonio Giovinazzi letos dosud nejlépe skončil v kvalifikaci na Nürburgringu, kde poprvé postoupil do Q2 a obsadil čtrnácté místo. V Turecku se dostal až do Q3. V cestě za nejlepším letošním výsledkem podle něj bylo klíčové zůstat na trati.

„Dnešek byl opravdu náročný, sebedůvěra však každým kolem rostla. To jsem udělal. Začal jsem pomalu, pomalu a v posledních kolech jsem to vše poskládal dohromady,“ řekl.

„V Q2 to fungovalo, v Q3 jsem bohužel použil přechodné pneumatiky, které se nezahřály, takže to bylo velmi obtížné.“